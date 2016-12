Liker singel-jula

Dette hevder match.com med henvisning til en ny undersøkelse. I følge datiningsiden viser undersøkelsen at 4 av 5 single savner ikke kjæreste på nyttårsaften. Og nesten 9 av 10 mener at single-jula ikke er spesielt vanskelig. Samtidig viser tall fra en landsrepresentativ undersøkelse at 500.000 nordmenn vil være på sjekker’n i 2017.

– Det ser ut som det er en myte at man er ensom i julen uten kjæreste. Det henger nok litt sammen med at det som før var en familiehøytid nå i større grad er en høytid man tilbringer med venner. Men det betyr ikke at nordmenn har sluttet å lete etter kjærligheten, sier Robin Rutberg Goncalves, presseansvarlig i Match, og viser til tall fra en ny undersøkelse.

I undersøkelsen utført av InFact på vegne av Match kommer det nemlig frem at mer enn 13 prosent av befolkning vurderer å få seg kjæreste – eller bytte ut sin eksisterende ektefelle eller samboer – i 2017. Det vil si at 500.000 nordmenn er klare for datingarenaen i året som kommer.

Sjekkingen starter ikke lenge etter at fyrverkeriet og skålingen fra nyttårsaften har lagt seg. Selv om kun 7 prosent at de spurte i undersøkelsen noen gang har hatt et nyttårsforsett om å få seg kjæreste, er den første søndagen i det nye året toppdagen for nettdating.

– Hvis du vil begynne å date er 1. januar en dato du bør merke deg. Basert på erfaring fra tidligere år vil denne søndagen være den travleste dagen på Match. Vi forventer en vekst på over 150 prosent sammenlignet med en gjennomsnittelig dag, sier Rutberg Goncalves.

Resultateten fra undersøkelsen viser at spesielt én aldersgruppe sliter med singletilværelsen. 60 prosent av de single i gruppen 30-44 år svarer at de savner en partner. Av disse sier 25 prosent at savnet er størst i jula. I denne aldersgruppen svarer også 2 av 5 at de synes det er vanskelig å feire nyttår uten kjæreste.

Det er imidlertid ikke bare single mellom 30 og 44 år som savner en kjæreste. På tvers av alle aldergrupper svarer 1 av 3 single at de ønsker seg kjæreste i løpet av det nye året. Og nesten 1 av 10 – 8,6 prosent – som i dag har samboer sier at de vurderer å finne seg en ny kjæreste i 2017.