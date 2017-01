Ingen kjørte uansvarlig

To biler var involvert i trafikkulykken på E39 i Halsa 1. januar. Ei 27 år gammel kvinne fra Stranda omkom i ulykken. Politi og ulykkesgruppa fra Statens vegvesen jobber med å skaffe seg full oversikt over hva som skjedde, og har avhørt vitner og begge sjåførene. – Det vi har funnet ut så langt er at det ikke er noe som tyder på at det har være noen uvøren kjøring. Vi har ikke noen grunn til å tro at noen har kjørt på en uansvarlig måte, og farten har vært grei, sier politioverbetjent Anders Magne Ormseth i politiet i Nordmøre og Romsdal til smp.no

– Akkurat hva som har ført til ulykken er vanskelig å si. Den ene bilen har kommet over i feil kjørefelt. Akkurat hvem som har kommet ut og hvordan de møttes er det for tidlig å si noe om, sier Ormseth.