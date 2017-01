- Gratulerer, Ludvig!

Sunndal skytterlag inviterte lørdag medlemmene sine til kombinert lagmesterskap og premieutdeling etter fjorårets skytinger. I tilegg til de "gamle gode", var det også flere unge skyttere som kjempet om titlene. Signe Eggestøl Husby og Ane Bjerkaas Nisja er blant de unge i laget som skytterlagsformann Anfinn Kamsvåg har forventninger til. Begge har vist at de trolig blir å finne høgt oppe på resultatlistene i årene som kommer. Signe skjøt imponerende 350 poeng på et innendørsstevne i Mostadmarka sist helg. Under lørdagens lagmesterskap fikk hun anvist 345 poeng.

Skyting er en sport for utøvere i alle aldre. Lørdag kjempet Ludvik Gravem, Håkon T. Gravem og Nils Hjellmo om seieren i V 73. Ludvig gikk seirende ut av den striden med sterkte 349 poeng. Håkon T. fulgte hakk i hel med 348 poeng. Leif Gravem vant klasse 2-5 med 343 poeng. Det er samme poengsum som Marte Nisja og Terje Nisja. Gravem hade flest innertiere.

Driva kommer med reportasje fra virksomheten i skytterlaget og lørdagens lagmesterskap i onsdagens papiravis.

Reultater fra lørdagens lagmesterskap:

Mesterskap

Klasse 3-5: 1. Leif Gravem, Sunndal 343, 2. Marte Nisja, Sunndal 343, 2. Terje Nisja, Sunndal 343, 4. Torgeir Nisja, Sunndal 337, 5. Olav Gravem, Sunndal 335, 6. Tron Arne Gravem, Sunndal 333, 7. Henrik Gravem, Sunndal 331, 8. Gunn Gravem Isaksen, Sunndal 328.

Junior, 16-17 år: 1. Ingrid Angela Gravem Isaksen, Sunndal 324.

Eldre rekrutt, 14-15 år: 1. Ane Nisja, Sunndal 330.

Rekrutt, 11-13 år: 1. Signe Eggestøl Husby, Sunndal 345.

V65: 1. Arnfinn Kamsvåg, Sunndal 347, 2. Gunvald Nisja, Sunndal 346, 3. Ove Folland, Sunndal 335.

V73: 1. Ludvik Gravem, Sunndal 349, 2. Håkon T. Gravem, Sunndal 348, 3. Nils Hjellmo, Sunndal 323.

Klasse 2: 1. Dag Isaksen, Sunndal 342, 2. Håkon Melkild, Sunndal 336, 3. Anders Forseth, Sunndal 335, 4. Marit Bjerkaas, Sunndal 323.

Hovedskyting

Klasse 5: 1. Leif Gravem, Sunndal 244, 2. Terje Nisja, Sunndal 244, 3. Marte Nisja, Sunndal 243.

Klasse 4: 1. Olav Gravem, Sunndal 236, 2. Tron Arne Gravem, Sunndal 234, 3. Henrik Gravem, Sunndal 233.

Klasse 3: 1. Torgeir Nisja, Sunndal 238, 2. Gunn Gravem Isaksen, Sunndal 232.

Klasse 2: 1. Dag Isaksen, Sunndal 245, 2. Håkon Melkild, Sunndal 241, 3. Anders Forseth, Sunndal 237, 4. Marit Bjerkaas, Sunndal 230.

Junior, 16-17 år: 1. Ingrid Angela Gravem Isaksen, Sunndal 228.

Eldre rekrutt, 14-15 år: 1. Ane Nisja, Sunndal 237.

Rekrutt, 11-13 år: 1. Signe Eggestøl Husby, Sunndal 245.

V65: 1. Arnfinn Kamsvåg, Sunndal 249, 2. Gunvald Nisja, Sunndal 246, 3. Ove Folland, Sunndal 239.

V73: 1. Håkon T. Gravem, Sunndal 250, 2. Ludvik Gravem, Sunndal 249, 3. Nils Hjellmo, Sunndal 229.