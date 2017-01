Travel skytterhelg

Det høres nesten for stressende ut i en konsentrasjonsidrett som skyting å delta på fem stevner på ei helg. Men i stedet for å høre til sjeldenhetene, er det ganske vanlig å skyte flere stevner på ei helg. I helga er det trippelstevne i Surnadal og Rindal.

- Er egentlig ikke så stressende om en får det til å gå opp med passe pauser i mellom skytingene, sier Terje Nisja fra Sunndal.

Han har nettopp vært i Bøfjorden og skutt 345 og gått opp i en foreløpig ledelse der. Sammen med døtrene Ane og Marte Bjerkaas Nisja er de søndag på rundtur i Surnadal og Rindal for å være med på trippelstevnet der denne helga. Nå sitter de rundt et bord på Angråmyra i Surnadal og slapper av før neste skyting. Lørdag var de i Rennebu og på Kvikne og skjøt.

- Det gjelder å fokusere. Den som klarer presset best vinner. Jeg får en ekstra skjerping i konkurranse, sier Terje Nisja.

Marte skyter i klasse fem sammen med pappa. I Bøfjorden skjøt hun 345 som pappa, men hadde færre innertiere. På Angråmyra skyter de etter Edvin Aamot. Han setter standard med 348. Terje Nisja tror den poengsummen blir vanskelig å slå.

- Har ikke skutt bedre enn 347 innendørs. Skal jeg slå Aamodt må jeg perse. Ikke umulig, men jeg tror det blir vanskelig, sier Nisja.

Det viser seg han får rett. 346 blir det for Terje på Angråmyra, Marte får 344. Med det blir det foreløpig tredje og femte på de to.

- Det viser seg at skytterne stort sett skyter rundt persen sin uansett hvilket stevne de skyter i. Men så er det noen som har dagen sin og slår til med et resultat bedre enn de andre og der de bruker å være, sier Stein Olav Gravem i Surnadal skyttarlag.

Som arrangør er han godt fornøyd med påmelding og flyt på stevnet. Deltakerne kommer fra Trøndelag og hele Møre og Romsdal. Oppmot 150 deltakere skyter i Bøfjorden, Rindal og på Angråmyra der Gravem arrangerer.

- Før trippelstevnet var det flere personer som satt i kafeen, nå kjører delktakerne rundt omkring og noen sitter her og andre sitter der, sier Gravem.

Men de som tar seg tid til å sette seg ned før eller etter slagene kjøper av tilbudet i kafeen som spenner fra pizza til kaffe. To som kommer langvegs fra er Martine og Frank Sve. De kjører fra Stranda for å skyte. Det gjør de for å få den best mulige konkurransen. Martine skyter eldre rekrutt, mens Frank skyter i klasse 4.

- De absolutt beste konkurransene får vi her på Nordmøre og i Trøndelag. Samlaget på Nordmøre har gode topper og bra bredde og samler 150 deltakere på sine stevner, noe som gir veldig bra konkurranse, sier Sve.