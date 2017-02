Oppfinnsomme ungdommer

Siste dag før vinterferien ble en annerledes skoledag for niende klassene i Nesset da den tiende Innovasjonscampen gikk av stabelen. Den siste uka har alle elever fra 9. klasse i Nesset kommune deltatt i opplegget, som er et samarbeid mellom Ungt Entrepenørskap, Nesset Næringsforum AS og de to ungdomsskolene i kommunen. Stemninga var god og de fleste var veldig spente både på sine egne fremførelser og hva de andre hadde å bidra med fredag.

Delt i grupper

I arbeidet har elevene blitt delt inn i grupper, og hver gruppe har fått tildelt et firma eller en organisasjon. Av disse har gruppene fått en problemstilling eller oppgave de skulle finne løsningen på. Deretter har hver gruppe brukt tre dager på å jobbe frem og utforme en løsning eller et produkt. Fredag var finaledagen og alle skulle da presentere sitt resultat på scena i gymsalen ved Eidsvåg Ungdomsskole. En jury bestående av Liane Schuldt fra Civa AS, Karoline Øverås fra Nesset Sparebank, Bjarne Bakken fra Nito Takst og Arild Flåhammer fra Nesset Kraft AS skulle evaluere arbeidet til de åtte gruppene og komme fram til en første- og andreplass som ville få henholdsvis en sjekk på 1500 kroner og 750 kroner. De seks resterende gruppene ville få delt tredjeplass og motta en sjekk på 250 kroner hver. Alle pengene gikk til klassekassene til de respektive gruppene.

Svein Atle Roset var også i år konferansier, og gjorde en flott figur. Han åpnet arrangementet med å snakke litt om det å være innovativ og tenke nytt, før han løsnet opp stemninga i den litt spente og muligens nervøse gjengen ved å sende rundt en morsom liten «Oppmuntringsfugl». Fuglen gjorde nok susen for ungdommene gjorde en meget god jobb fra scena.

Cruiseturister

Først ute var Trym Hanset, Mabele Cecilia Da Silva, Tor Arne Vike og Emma Solhjell Øverås fra Eresfjord barne- og ungdomsskole. De hadde Nesset Kommune som oppdragsgiver og hadde fått i oppgave å lage en aktivitet som skulle kunne selges inn til besøkende fra cruiseskip som kommer til cruisehavna i Eresfjord. De leverte en flott fremførelse som viste at de hadde lagt ned mye arbeid i temaet. De fortalte om turer med lokale guider til attraksjoner i nærområdet som helleristningene på Bugge, Lomshaugen og Hundneset. I tillegg hadde de forslag om bussturer med guide fra Eresfjord til Åndalsnes for de som ikke ønsket eller hadde mulighet til å bevege seg til fots i naturen. Til og med diverse barneaktiviteter hadde de gode eksempler på, noe som viser av gruppa hadde tenkt meget grundig gjennom oppgaven og kommet fram til løsninger for alle. Gruppa hadde også laget en flott brosjyre.

Ronja Hammervold, Adele Leirstad Raudsandhaug, Adrian Lange og Odin Blø var neste gruppe ut, og de hadde samme utfording som gruppe en. Denne gruppa leverte også en veldig fin fremførelse. De snakket tydelig og godt uten manus og viste at de hadde fokus på å finne løsninger som kunne realiseres.

Gruppe nummer tre besto av Thea Blø, Jeanette Bakken Romuld, Adrian Morewood, Thomas Aspås Samuelsen og Diana Russom Fesseheye. De hadde fått sin utfordring fra SuCom AS og oppgaven deres var å videreutvikle et nytt produkt eller en tjeneste for salg til minimum en av kundegruppene innen TV, internett og telefoni til private. Denne gruppa var også meget dyktige i sin fremførelse, enkelte utmerket seg som veldig scenevante og flinke uten manus. Løsningen deres var godt gjennomtenkt og tydelig rettet mot ungdom på en måte kanskje bare ungdom kan kreere.

Ny App

Asbjørn Storholt Mittet, Ole Theodor Bergset Tjelle, Synnøve Kvernberg, Stine Holen Svensli og Trine Lise Ompad Toven hadde også fått sitt oppdrag fra SuCom. Deres oppgave var å utforme en ny APP for mer effektiv kundekontakt. Det hadde de absolutt fått til. Produktet de presenterte var innovativt, brukervennlig og inneholdt gode tilbud til brukerne. Helt klart en APP SuCom burde satse på å utvikle.

Neste gruppe hadde fått sin utfordring fra bedriften Toven-egg. Gruppa som besto av Åsleik Nesjan Stubø, Hanna Teoline Kofoed Listaul, Sesilie Adine Valåmo, Elsa Marit Smalsundmo og Kristoffer Alme Staurset hadde laget en flott webside til «Bygdeopplevelser i Nesset». Den var visuelt attraktiv, informativ og enkel å bruke. De hadde blant annet lagt til en fin dronevideo som viste kommunen fra luften og det var tydelig at det var en fin nettside å bruke for turister.

Knut Silset, Viktor Gravanes Berg, Anne Marta Remmen, Edvard Andersson Svensli og Matilde Gjesdal Gjermundnes hadde også Toven-egg som oppdragsgiver og de så nærmere på hvordan de kunne rekruttere en eller flere aktører til markedsføringsarbeidet «Bygdeopplevelser i Nesset». Gruppa hadde tydelig gjort god research og snakket med flere lokale aktører i næringslivet om hvorfor et slikt samarbeid var positivt.

Gjenvinning

Andreplassen gikk til Ane Steinsvoll, Johan Svensli, Lena Sandvik Vassli, Sigve Gravem og Jonas Eidsør fra Eidsvåg barne- og ungdomsskole. Deres oppdragsgiver var Bergmesteren Raudsand AS og oppdraget var å komme med forslag til gjenvinnings- og gjenbruksløsninger. Gruppa hadde en flott fremførelse. De virket trygge på stoffet, engasjerte, og løsningene deres var veldig gode. De hadde satt seg godt inn i hvilke skader diverse avfall kan ha på naturen, hva det heller kan gjenbrukes til og hvordan dette kan gjennomføres.

De presenterte en kjekk liten resirkuleringsboks delt inn i tre deler, en til batteri, en til led-pærer og en til vanlige lyspærer. Denne boksen skulle folk ha hjemme i huset sitt og på det viset forenkle resirkuleringen. Disse boksene skulle bli tømt 2 ganger i året av en resirkuleringsbil spesielt tenkt til dette formålet, så slapp folk å ta med disse tingene til nærmeste butikk eller lignende der man kunne levere slikt avfall. De hadde også tenkt å effektivisere transporten av diverse avfall fra Raudsand til Sunndalsøra, for foredling ved Verket, ved at båter som kommer inn fjorden for å hente lasten sin ved Verket kunne stoppe på Raudsand og ta med avfallet til Sunndalen. De hadde også fokus på at mer gjenvinningsarbeid bør gjøres i Norge fremfor i Sverige.

Til topps

Vinnergruppa ble Marita Nauste Hamre, Gard Aunebakk Wadsten og Andre Bergset fra Eresfjord barne- og ungdomsskole. De hadde fått i oppdrag fra SuCom AS å se på hvordan SuCom kan markedsføre seg bedre i området Eresfjord og Eikesdal. De presenterte seg fint, hadde matchende T-skjorter med logo, de hadde gjort et kjempegodt grunnarbeid og kom med flere gode ideer. Blant annet en APP som inneholdt QR kodeleser som kunne brukes til å lese QR koder ved forskjellige Stikk-Ut poster i området og på det viset samle poeng. De tok også for seg TV tilbudet til SuCom og viste hvor mye billigere det ville bli i forhold til konkurrentene. De foreslo også at SuCom kunne forsyne området ved cruisehavna i Eresfjord med et nett tilgjengelig for turister som kommer med cruisebåtene der om sommeren, da dette øyensynlig mangler i dag. Vinnerne var veldig glade og forundret over all rosen og seieren.

Høyt nivå

Juryen kunne fortelle at oppgaven med å kåre en første- og andreplass hadde vært meget vanskelig da alle gruppene hadde veldig fine presentasjoner. «Jeg er positivt overraska over det høye nivået» sa juryformann Arild Flåhammer.

Svein Atle Roset var også meget fornøyd etter at alle gruppene var ferdige. «Det forundrer meg hvor dyktige og scenevante dagens ungdom er! Det var annerledes før i tida, så det er tydelig at de får mer trening i dette i dag» smilte han. «Dette arrangementet er utrolig positivt på flere plan, ikke bare får ungdommene god trening i å tenke innovativt og å stå på en scene, men jeg tror også de får et unikt innblikk i det lokale næringslivet, og på det viset enda sterkere bånd til hjemkommunen sin» fortsatte Roset.

Kristin Flåhammer, primus motor for arrangementet, var helt enig. «Ja dette er så positivt! Ikke bare for de unge, men også for de bedriftene som deltar. De får en unik mulighet til gratis arbeidskraft fra friske unge hjerner som kommer med ideer vi litt eldre antakelig ikke hadde kommet på. Så jeg håper bare enda flere bedrifter melder seg på neste år for dette er utrolig givende!» avsluttet hun.