Sølv til Moholdt

Øyvind Watterdal og Evine Westli Andersen norske mestere i skiorientering.

-Det smaker godt, smiler Øyvind Watterdal etter å ha gått inn til NM-gull i ski-o.

-Jeg synes jeg viste bra takter også under EM i Finland forrige uke. Men det er klart at en bekreftelse som dette – når jeg slår europamesteren på distansen – er godt å få med seg.

Europamesteren heter Lars Moholdt – som lørdag var 16 sekunder for seint ute til også å bli norsk mester på mellomdistanse.

Etter to NM-gull på rad på mellomdistanse måtte Moholdt dermed nøye seg med sølv i dag når Watterdal fikk sitt 2. NM-gull i karrieren.

-Jeg har litt «smårusk» hele veien, og da holder det ikke til å vinne. Det er egentlig greit, kommenterer Lars Moholdt.

Han kan summere det til omtrent ett minutt sammenlagt tidstap. Dagens vinner har heller ikke gått helt rent.

-Stort sett var det oversiktlig og greit – med mye åpne myrområder. Men jeg har gjort noen småfeil.

Men det endte med seier og smil om munnen. Da må det være lov å håpe på suksess også når vi kommer til VM i Russland om drøye to uker.

-Jeg må være såpass kjedelig å si at jeg satser på gode gjennomføringer under VM, skisserer Watterdal nøkternt, før han likevel gir et lite innblikk i hva vi kan forvente:

-Om jeg prestere opp mot mitt beste vet jeg med meg selv at det ikke er så mange som slår meg.

I dag var det ingen som kunne hamle opp med karen som vant gull 16 sekunder foran Lars Moholdt. Bjørnar Kvåle tok bronsen omtrent minuttet bak dagens vinner.

-Det lover bra for stafettlaget under VM, kommenterer Watterdal.