Tidenes beste resultat

Surnadal Sparebank har oppnådd et resultat etter tap og før skatt på 44,3 millioner kroner i 2016 mot 40,7 millioner kroner i 2015.

Banken skriver i en pressemelding at de opplever stor tilgang på nye kunder og god vekst, og at forretningskapitalen endte på 5.9 milliarder kroner.

Mange nye kunder

- 2016 har vært nok et meget godt år for Surnadal Sparebank. Vi har de siste årene opplevd å få mange nye kunder som bidrar til god vekst og utvikling. Dette bidrar til at vi for 5. året på rad oppnår tidenes beste regnskapsresultat» kommenterer adm.banksjef Allan Troelsen.

Surnadal Sparebank oppnådde et resultat før skatt på 44,3 MNOK i 2016 mot 40,7 MNOK i 2015. Resultat etter skatt ble på 36,9 MNOK mot 29,7 MNOK i 2015, som gir en egenkapitalavkastning på 8,9 % mot 8,5 % i 2015.

- Gode resultater for banken er avgjørende for å sikre at Surnadal Sparebank også i fremtiden skal være en solid og god lokal sparebank for våre kunder, eiere, lokalsamfunnet og regionen», fortsetter Troelsen.

Vekst

Det ble god vekst i 2016 med en økning i utlån på 549 millioner kroner og en innskuddsvekst på 258 millioner kroner. Banken har pr. 31.12 en forretningskapital på 5.860 millioner kroner og en egenkapital på 454 millioner kroner.

Banken gjennomførte i 2016 for første gang en egenkapitalbevisemisjon og fikk 332 nye eiere. Disse bidro med 57 millioner kroner i ny egenkapital. Dette bidro til å styrke kapitaldekningen og ren kjernekapitaldekning ble ved utgangen av året 17,4 % mot 15,9 % i 2015. Ansvarlig kapitaldekning ble på 19,9 %

Styret foreslår et utbytte til egenkapitalbeviseierne på kroner 4,20 per egenkapitalbevis. Utbyttet er justert for at egenkapitalen ble innbetalt i mai 2016, og dermed ikke tar del i overskuddet for hele året. Avkastningen til eierne er 8,9 % av innbetalt kapital hvorav omregnet til helår, 6,3 % blir utbetalt som utbytte og 2,6 % blir tilbakeholdt i utjevningsfond.

- Skal være best

- I tillegg til gode resultater har vi de siste årene lagt ned mye innsats i å utvikle oss, og gjennomfører årlig mange interne forbedringstiltak. Disse tiltakene skal bidra til at vi fortsatt skal styrke vår posisjon og være den beste banken for våre kunder. I den forbindelse er Eika meget viktig. Gjennom samarbeidet i Eika Alliansen og med finanskonsernet Eika Gruppen AS får vi tilført et fullverdig spekter av finansprodukter og kompetansehevende tjenester, i tillegg til komplett plattform for bankinfrastruktur som inkluderer IT og betalingsformidling», avslutter Troelsen.

Og nå har banken sammen med øvrige banker i Eika, Sparebank 1, DNB og noen flere, blitt enige om å gå sammen om å etablere Vipps i et eget selskap. Sammen skal de utvikle Vipps videre til å bli den beste fremtidige digitale lommeboken for bankens kunder.

Fakta om Surnadal Sparebank:

- Etablert i 1842

- 40 medarbeidere

- Nærmere 15.000 kunder

- Forretningskapital på 5.900 millioner kroner

- Hovedkontor i Surnadal og kontorer i Kristiansund og Trondheim