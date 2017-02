Surnadal idrettslag har bestemt seg for at Nordmarksrunden må avlyses. Rennet var planlagt til kommende helg.

- Rennet må dessverre avlyses i år. Grunnen er at det er for lite snø i deler av traseen, og at det er for vått og bløtt under snøen, noe som gjør det umulig for tråkkemaskina å få kjørt opp spor. Det er forøvrig greie forhold i lysløpa og rundt stadion, opplyser Iren Moen i Surnadal IL Langrenn.