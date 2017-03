- Fjordkryssinger må få prioritet

Moderne kommunikasjoner er avgjørende for at Møre og Romsdal skal kunne utvikle seg videre som et av de fremste verdiskapingsfylkene i landet.

Styret i Møre og Romsdal Arbeiderparti vil derfor kreve at høy ramme blir vedtatt til Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029. Set skriver fylkespartiet i en pressemelding.

- Om lekkasjene knyttet til Betna-Stormyra og Stadt skipstunnel er riktige, er det svært gledelig. Men vi må ha større ambisjoner for Møre og Romsdal. Aktuelle fjordkryssingsprosjekt for å binde fylket sammen, må inn i første del av transportplana. Det samme gjelder eksportveien E-136. Vi kan ikke leve med at fylkets viktigste vei for næringslivet skal utsettes ytterligere, sier fylkesleder Per Vidar Kjølmoen.

Styret har videre foreslått overfor årsmøtet i Møre og Romsdal Arbeiderparti følgende: prosjekt som sikrer liv og helse, sikker markedstilgang og som binder samfunn sammen til livskraftige bo- og arbeidsmarkeder må ha høyest prioritet i NTP. Transportøkonomisk lønnsomhet kan ikke alene legges til grunn for rangeringene. Statens vegvesen må vurdere om Halsafjordssambandet kan gjennomføres som et pilotprosjekt for å teste ny teknologi på større fjordkryssinger.