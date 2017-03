- Det startet med over tusen som ville være med, og dere har all grunn til å være stolte over å gå videre, sa dommer Bjarne Brøndbo.

Fredags kveld var det klart at Tore Pedersen gikk videre i Norske Talenter på TV 2.

Dommerne var fornøyde med Tores opptreden. De sa blant annet at han hadde grunn til å ha selvtillit, og at han måtte ta med seg det videre.