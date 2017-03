Åtte gauper skutt

Den foreløpig siste gaupa som har måttet bøte med livet under årets jakt i Møre og Romsdal ble felt i Nesset torsdag. Dette var ei voksen hanngaupe – og den femte som er skutt i Nesset så langt i år. I tillegg er en gaupe påkjørt og drept, så totalt har seks gauper bøtt med livet i Nesset i år.

I tillegg er det også tidligere felt to gauper i Eide, samt en i Surnadal. Gaupebestanden her i fylket har dermed minket med totalt ni dyr i år.

En ukes tid før årets gaupejakt avsluttes er det altså felt åtte dyr i Møre og Romsdal. Dette er to flere enn i fjor og dermed også ny fellingsrekord i nyere tid. I følge Fylkesmannen i Møre og Romsdal må man nesten 130 år tilbake i tid for å finne høyere fellingstall på gaupe her i fylket. I 1888 ble det skutt 12 gauper.

I kvotejaktområdet, der det er mål om yngling, ble jakta avsluttet 25. februar, da en voksen hunngaupe ble felt i Snekvika i Surnadal. Men utenfor kvotejaktområdet står det fortsatt en uke igjen av gaupejakta, som altså startet 1. februar og pågår til (og med) 31. mars.