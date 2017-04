Hyttedrømmer i alle prisklasser

Fjell eller fjord - eller kanskje ja, takk - begge deler? I Driva-land finnes hyttedrømmer som byr på det aller meste. Kan hende frister det mest med enkel standard og utedo, samt turer i fjell og mark på dagene og Ludo med levende lys på kveldene? Eller vil du nyte varmende solstråler på terassen, mens du lytter til bølgeskvulp fra egen brygge?

I Halsa, Surnadal, Rindal, Sunndal og Nesset kommuner er det nå 22 fritidsboliger til salgs, ifølge Finn.no.

Direktørboligen selges

Flest fritidseiendommer til salgs er det å finne i Halsa: Åtte hus og hytter - hvorav en må kunne omtales som en særlig perle - som også har høyest pris av alle de fritidseiendommene som ligger ute for salg nå i avslutningen av påska.

Det er "Direktørboligen" på Vågland, en eiendom med til sammen tre bygg; Fire etasjes hus, naust og uthus med carport. I tillegg medfølger badstue-byggesett, komplett med vedfyrt ovn, stein og benker.

- En unik mulighet til å skaffe seg en solrik fritidsbolig eller heltidsbolig med egen strandlinje og naust, ferdig oppusset og møblert, med brygge og båter idyllisk plassert, lokker annonsen.

Men herligheten koster - 3,75 millioner er prisantydningen.

- Her ligger alt til rette for det gode liv ved sjøen, med skogen og fjellet rett utenfor døra.

I Halsa er det også andre flotte fritidseiendommer og hytter for salg - som rorbu i Valsøybotn og Lysthus fra Rindalshytter i Betten-Nesset hyttefelt ved Skålvikfjorden. Samt andre perler.

150.000 kroner

Men hyttedrømmen trenger slett ikke koste millioner. Enklere standard kan også være fint. I andre enden av prisskalaen finner vi en liten hytte på 20 kvadratmeter, i Nordmarka i Surnadal. I hytta er det stue, sovealkove og gang/kjøkken, det er utedo, og vann må medbringes, opplyser annonsen på Finn.no. Solrike dager kan nytes på platting og veranda, og ellers vil det være mange muligheter i Nordmarka - fiske, friluftsliv og naturglede, sommer som vinter.

150.000 kroner er prisantydningen.

Det er også fire andre hytter til salgs i Surnadal - både til fjells og ved sjøen, i ulike prisklasser.

I nabokommunen Rindal er det også ei mindre hytte til salgs for drøyt 400 tusen kroner. Hytta ligger fint til i terrenget med herlige solforhold og fantastisk utsikt utover fjellandskapet, frister annonsen.

Nye hytter

I Sunndal er det Nordmørsbygg som har hyttedrømmer til salgs på Finn.no nå i disse dager.

Selskapet har flere fine hyttetomter på vakre Neshalvøya og Nesøya i Ålvundfjord til salgs, og tilbyr både hytter ferdig montert eller som råbygg, eventuelt bare byggesett.

Her selges for eksempel hytta Ørnehaugen fra 2,7 milloner, ferdig montert inkludert tomt med veg, vann, avløp og strøm.

Fjell og fjord

I Nesset er det også en god håndfull fritidseiendommer til salgs i disse dager. Her er det både naturskjønne omgivelser og flott utsikt, noen av hyttene har naust og båtplass, mens andre er å finne i nærheten av fiskevann og godt turterreng.

Prisene varierer fra 550.000 kroner til 2,95 millioner kroner - sistnevnte er også et Lysthus fra Rindalshytter, med flott beliggenhet i Ranvik med utsikt over fjorden og kort veg til hygelig felles dampskipskai/ bryggeanlegg.

Flere kjøper seg hytte

Det er stadig flere som kjøper seg hytter, viser en oversikt fra Eiendom Norge. Årsaken er lav rente og stabil økonomi, sa Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, til NRK nylig.

I løpet av det siste året er det blitt solgt 13 prosent flere hytter enn samme periode året før.

– Det er aldri solgt så mange hytter som nå, noe som gjør at aktivitetsnivået er det høyeste vi har sett. Mange flere realiserer hyttedrømmen nå enn før, sier han.

Ifølge Prognosesenteret planlegger 60.000 nordmenn å kjøpe hytte i 2017.

Kan også leie

Til slutt: Det er slett ikke nødvendig å kjøpe for å oppleve hyttedrømmen. Det er også mulig å leie hytter for kortere eller lengre perioder. Bare i Møre og Romsdal er det nå nesten 300 hytter for leie. Prisen spenner fra 400 kroner til 27.500 kroner per uke...