Sammen om fordelskort

Ni lokale bedrifter i Surnadal samarbeider med fotballgruppa i Surnadal Idrettslag om et fordelskort. Kortet skal gi fordeler til lokale innbyggere og fotballgruppen, samt styrke lokal handel. Øystein Hjelle Bondhus i Surnadal IL kan fortelle at mange har vist interesse for kortet.

- Vi håper og tror at dette er av interesse for folk, ettersom det involverer både idrettslagets medlemmer, lokalt næringsliv og alle potensielle kjøpere, sier han.

Konseptet er basert på Sunndal Fotballs erfaringer med det de kaller Gullkort.

- Vi som fotballgruppe tjener på salg av fordelskortene, bedriftene vil få mersalg og mindre handelslekasje og kundene vil spare penger på rabatter hos bedriftene, sier Hjelle Bondhus.

Bondhus forteller at prosjektet ble godt mottat av det lokale næringslivet.

- De lokale bedriftene møter mye konkurranse, blant annet fra det nye senteret på Orkanger, fra Trondheim og fra netthandel, sier han.

Andel til lagene

Kortet er personlig og må fremvises ved kjøp og for å få fri inngang på hjemmekampene på Syltøran stadion. Hjelle Bondhus understreker at selv om kortet selges av fotballgruppa, behøver man ikke nødvendigvis å være interessert i fotball.

- Tilbudet gjelder for alle, om man er fotballinteressert eller ikke. Dette er et prosjekt mange vil tjene på, sier han.

Ved kjøp av kortet kan man velge å registrere ett lag som skal få en andel av ditt kjøp av Surnadalskortet. Laget du velger vil da få 10 prosent av det klubben sitter igjen med av kjøp. Midlene kan brukes på fellestiltak til stor glede for alle spillere på laget.