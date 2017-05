Angrende syndere meldte seg

Etter at Driva skrev om at uvedkommende det siste året har brukt Skei barnehage sin lavvo til festbule i helgene, kom de angrende synderne i dag til barnehagen og meldte seg.

- Vi satt i møte i 10-tida i dag, da de plutselig dukket opp ved barnehagen. Ungdomsgjengen var veldig greie og hadde full forståelse for vår frustrasjon. De beklaget seg og sa de ville gjøre opp for seg dersom det var noe som skulle erstattes, forteller pedagogisk leder, Helga Moen Rodal.

Deretter gikk ungdommene til lavvoen og ryddet skikkelig opp, både ute og inne.

- Vi var vel egentlig ikke forberedt på at noen skulle melde seg, så dette synes vi var veldig overraskende og fint. Vi ble i alle fall veldig glade for det!

Både hun og de andre er svært fornøyde med at de nå kan ta med ungene til lavvoen igjen, uten å risikere å møte øl- og spritflasker, sigarettsneiper og annet søppel etter fyllefester i helgene.

- Vi sa at de fikk lov til å bruke lavvoen dersom de ryddet skikkelig etter seg, men de var visst ferdige med dette nå og skulle slutte helt å bruke den, så da får vi ha den i fred. Nå føler vi endelig at vi kan bruke den igjen uten å risikere at det blir på samme måten igjen framover, sier en lykkelig Moen Rodal.

Dermed blir det full jubel hos barna, som igjen får besøke den populære lavvoen i «Trollskogen», noe de har savnet veldig. En god nyhet å ta med seg inn i helga, for både store og små ved barnehagen.

