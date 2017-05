Rindal Skimuseum, representert ved avdelingsleder Kari-Elin Bolme Løfaldli og Inga Dalsegg, for museets venneforening, var først ut av kandidatene under dagens presentasjoner for EMYA 2017 (Den Europeiske museumsprisen) i Zagreb, Kroatia.

De to rindalingene fortalte mye om museet, om alle frivillige som bidrar, og mye mer. De sjarmerte dessuten salen med sin påkledning for anledningen; bunader, Rindal-skistrømper, og andre lokale produkt særpreg.

Mønsteret på disse produktene kommer for øvrig fra gjenstanden som de hadde med seg; nemlig en gammel skistav.

Veldig fornøyd

På telefon fra Zagreb forteller Dalsegg at de er veldig fornøyde med presentasjonen sin.

- Vi er lykkelige og småsvette, da det er litt varmt vær her for slik bekledning.

På sitt vante vis fikk også Inga hele salen til å le ved et par anledninger, da hun løftet på stakken og viste fram skistrømpene og sin mormors skisko!

- Folk er veldig interesserte i påkledningen vår, og mange kommenterer bunadene våre. Mange er interesserte i å kjøpe rindalsproduktene vi har på oss, så det er veldig artig!

De to synes det er deilig å være ferdig, og at de nå bare kan lene seg tilbake og nyte alle de andre presentasjonene.

- Det er stor variasjon når det gjelder de nominerte museene, både i størrelse og hva de driver med. Så det er veldig spennende å se og høre på alle presentasjonene, sier Dalsegg.

Høythengende pris

Prisen for European Museum of the Year henger høyest, og kun ett norsk museum har vunnet denne prisen tidligere - nemlig helleristningsmuseet i Alta.

- Det er veldig mange som deltar, så vi har nok ikke store forhåpninger om å vinne den gjeveste prisen nei, sier Inga.

Avgjørelsen og prisutdelingen skjer lørdag kveld.

Den Europeiske museumsprisen EMYA deles ut hvert år, og i år er det jubileum, da det er 40 år siden prisen ble opprettet.