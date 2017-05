Fremskrittspartiets stortingsgruppe sende fredag kveld ut en pressemelding der både Listhaug og andre listekandidater til stortingvalget gjør det klart at de er sterke motstandere både av deponiplanene på Raudsand og i Ellingsøyfjorden.

- Fylket skal ikke være en dumpingplass, sier Listhaug.

I pressemeldingen vises det til at styret Møre og Romsdal Frp har vedtatt at fylkeslaget er sterkt imot at vårt fylke skal ha giftdeponi i fjell eller fjord slik det planlegges i Rausand og Ellingsøy.

Her er sitater fra pressemeldingen:

- Fylket skal ikke være en dumpingplass og vi kan ikke la disse prosjektene forgifte fjordene våre. Slike deponier kan føre til skade på fiskeriet i fylket og samtidig svekke omdømme til sjømatnæringen. Møre og Romsdal er et utstillingsvindu innenfor fiskeri og havbruk og er avgjørende eksportnæringer for fylket. For at næringene skal fortsette å være det, og utvikle seg i fremtiden, må vi ha rene havområder.

- Møre og Romsdal er et fylke med en flott natur og fauna som tiltrekker mange turister hvert eneste år. Vi kan ikke la slike deponier ødelegge naturmangfoldet og de flotte fjordene som er et viktig merkevare for fylket, sier Listhaug.

4.kandidat Knut Flølo:

- Fiskeri- og havbruksnæringen er en av bærebjelkene i fylket og slike deponi kan sette kvaliteten på fisken og naturmangfold i fare. Naturen og kvalitet har vært vårt konkurransefortrinn og derfor er det viktig at vi som politikere gjør det vi kan for å holde havet og naturen så rent så mulig i regionen.

- Vi må ta innover oss at det er en risiko for lekkasjer fra et deponi som kan skape store problemer.

Motstanden mot det planlagte giftdeponiet på Raudsand øker også lokalt. Kommunestyrerepresentant Ivar Trælvik i Nesset gikk tidligere i uka ut i Romsdals Budstikke og sa at han angret på at han stemte for planene i kommunestyret.

Engasjementet mot deponiplanene er stort også på Facebook.