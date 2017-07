Anmelder ruskjører

Det var under en kontroll på Meisalstranda fredag at Utrykningspolitiet anmeldte en person for å ha kjørt bil i beruset tilstand. I den samme kontrollen ble det også skrevet ut to forelegg for fart og ett forelegg for mobilbruk.

UP kontrollerte også biler på Fale i Sunndal. Der ble det skrevet ut fem forelegg for fart. Høyeste hastighet var 113 km/t i 80-sonen. En bilfører må betale for seg for å ha kjørt bil og på samme tid snakket i håndholdt mobiltelefon.