Nordstoga til Bøfjorden

Initiativtaker er Kay Edvin Sættem Nessæther som de siste tre årene har arrangert konserter med henholdsvis Steffen Jakobsen (kjent fra Norske Talenter på TV2), Vidar Johnsen (vokalist i Vamp) og Frode Alnæs.

- Konseptet har jeg valgt og kalle Leikarvollen Scene - Leikarvollen heter også fotballbanen som ligger ved Bøfjorden grendahus. Jeg driver dette konseptet alene og har etter mitt syn greid å skape noe unikt. Artistene som kommer er veldig godt fornøyde med opplegget og responsen fra publikum. Dette er super reklame for Bøfjorden.

- I år har jeg endelig klart å få Odd Nordstoga til å svippe nedom Leikarvollen Scene. Det har vært en drøm siden jeg startet opp med dette. Med Odd Nordstoga på scenen i den intime salen på Bøfjorden grendahus er det duket for en meget spesiell musikalsk aften med en av Norges største artister! Her vil vi garantert få servert alle de kjente og kjære sangene fra Odd!Albumet ”Dette Landet”, med låtar som ”Kunsten å gå”, ”Diesel og Bensin” og ikkje minst tittel-låten ”Dette Landet”, som vart en av Odd Nordstogas største suksessar til nå.

Nessæther viser til at Odd Nordstoga har høstet mange priser for musikktalentet sitt.

- Proper Produksjoner med John Ola Ulset i spissen leverer også i år lyd, lys og utstyr til konserten noe jeg er veldig glad for - her er det profesjonalitet og kvalitet på det som blir levert fullt ut. Rasteplassen på Vågland vil også denne gangen servere artisten middag og stille med overnatting - alt er med andre ord i trygge hender!

- Det er viktig for meg å få fram at Surnadal Sparebank, Føniks Vask og Rens og Gjensidige Halsa og Tingvoll støtter konserten som sponsorer! Jeg er evig takknemlig for deres velvilje og positivitet. Det blir lagt ut 250 billetter til konserten. Billettsalget starter førstkommende lørdag, opplyser Nessæther.