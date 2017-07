Seterbruket i Noreg har vore svært omfattande, og det har skapt eit landskap med store biologiske og kulturelle verdiar.

Dette og mykje meir går fram av ein fersk NIBIO-rapport : Hvordan står det til på setra? som dokumenterer status for seter-landskapet i Noreg i dag.

Korleis framstår setermiljøa? Er setrane i bruk? Blir verdiane tatt vare på?

I det sju-årige prosjektet har kartleggjarane frå NIBIO besøkt 1 700 setrar og registrert vel 7 000 bygningar for å finne svar.

Målet har vore å presentere eit gyldig tidsbilete av seterlandskapet. Siste sesong var sommaren 2015. No er rapporten med det omfattande materialet klar.

Ulike typar seterbygg, setervoll, tilstand og dagens bruk er kartlagt. I tillegg til statistisk dokumenta-sjon, er rapporten rikt illustrert med bilete og figurar. Tala er gjengitt samla for landet og regionvis.

Kva viser undersøkingane?

Rapporten fortel om eit seterlandskap i endring.

- Dette er som forventa, i lys av strukturendringane som over mange år har funne stad i norsk landbruk, kommenterer prosjektleiar Kari Stensgaard i NIBIO.

- Årsaka til endringane er først og fremst at setra, eller stølen som mange vil seie, har mista sin opprinnelege funksjon, fortel Stensgaard.

- Konsekvensen av dette er ein bygningsmasse som forfell eller endrast, seterlandskap som gror igjen og tradisjonskunnskap som går tapt, seier ho.

Rekreasjon overtar for produksjon

Bruken av setrane er endra i takt med tida. Av dei som framleis er i bruk, blir mange brukte på nye måtar:

- Hytter overtar for seterhus, og rekreasjon erstattar produksjon. Det er den gjennomgåande tendensen, kommenterer prosjektleiar Stensgaard.

Fritidsbruk utgjer i dag nær 60 prosent av aktiviteten på setrane. Solcellepanel og terrassar kjem til, mjølkeplassar og løer forsvinn ut.

Gjennom denne nye hyttebruken, blir seterstovene, eller sela, haldne ved like. Sjå figur over seteranlegg og bruk, regionvis fordelt, i faktavedlegg.

- Driftsbygningane mister sin funksjon. Både tal og bilete fortel om løer, fjøs og ystehus i sterkt forfall, seier Stensgaard.

- Ofte er dei fjerna frå setrane. Materialet viser at det er nær samanheng mellom funksjon og vedlikehald. Bygg utan bruksverdi forfell i større grad enn dei som framleis gjer nytte. På om lag halvparten av stølane er fjøsa intakte, medan berre ein fjerdedel har bevarte løer. Ystehusa står det dårlegast til med.

Gjennomsnittleg for heile landet blir rundt 30 prosent av setrane brukt til slått og beite. Slått og beite varierer frå 14 prosent på Vestlandet, til 37 prosent på Austlandet.

Berre fire prosent av setrane har framleis mjølkeproduksjon. Mest av dette finn vi på Austlandet og i Midt-Noreg, minst på Vestlandet. Oppland er det største seterfylket med 350 aktive setrar.

I underkant av ein prosent driv turisme. For nokre kan tradisjonell setring og turisme vere to sider av same sak. Enkelte setrar med mjølkeproduksjon og ysting er og opne for besøkande.

Riksantikvaren applauderer

Riksantikvaren har støtta overvåkingsprogrammet som ligg til grunn for kartlegginga og har bidratt til finansiering av feltarbeidet. Arbeidet er i hovudsak finansiert av Landbruks- og matdepartementet.

- Vi har applaudert at NIBIO har prioritert ein slik gjennomgang av seterområda, seier fungerende riksantikvar Marit Huuse.

- Sjølv om vi anar korleis utviklinga i seterområda er, gir registreringa oss konkrete tall, særleg om tilstand for bygningar og setervollar og bruken av setrane, seier Huuse.

Kjelde: NIBIO.