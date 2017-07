Disse lagene skal til Norway Cup

29. juli braker det løs på Ekeberg når hele 487 klubber skal konkurrere i årets Norway Cup. Norway Cup er verdens største fotballturnering for barn og unge 10 – 19 år, og varer fram til 5. august. Hele 19 lokale lag fra Drivadistriktet skal reise nedover for å delta i cupen.

Lagene er nå offentliggjort, og du kan se en liste over de lokale lagene nederst i saken. Av de lokale klubbene er det Surnadal IL som stiller med flest lag – hele 8 stykker.

Årlig høydepunkt

Øystein Hjelle Bondhus for Surnadal IL forteller at hele 111 spillere fra klubben skal reise nedover til Norway Cup i slutten av måneden. Det er et bredt spekter av spillere som skal av gårde, i alderen 13–19 år. Han beskriver cupen som et årlig høydepunkt både for spillerne og for trenerne.

– I klubben bruker vi aktivt Norway Cup som en gulrot for spillerne våre. Det er noe som virkelig lokker og motiverer dem, sier Hjelle Bondhus.

Bondhus berømmer Hans Mogstad for organiseringen i forkant av turen, for å ta med seg 111 spillere fra Surnadal til Oslo er ikke bare bare. Klubben skal overnatte på samme plass som tidligere år, og noen har deltatt tidligere år, tror Hjelle Bondhus at det skal gå bra.

– Siden mange har vært med før, så går det heldigvis litt av seg selv, sier han.

Men det er ikke bare vante spillere som skal reise. To nye lag i 13-års alderen skal delta på Norway Cup for første gang i år. For dem er det selvsagt litt ekstra spennende.

– Det blir spennende for dem å endelig oppleve det som de har hørt så mye om i mange år. Men vi gleder oss vi andre også naturligvis!

Liste over lag:

Sunndal IL stiller med disse lagene:

B – Gutter 15/16 år (to lag)

A – Gutter 18/19 år

U – Jenter 15/16 år

R – Jenter 15/16 år

Q – Jenter 18/19 år

Halsa/Valsøyfjord stiller med disse lagene:

F – Gutter 14 år

M – Gutter 14 år

Surnadal IL stiller med disse lagene:

D – Gutter 13 år /Søya/Todalen

F – Gutter 14 år /Søya/Todalen

B – Gutter 15/16 år

A – Gutter 18/19 år /Rindal 1

T – Jenter 13 år

S – Jenter 14 år

U – Jenter 15/16 år

W – Jenter 17/18/19 år /Søya/Todalen

Rindal IL stiller med dette laget:

B – Gutter 15/16 år

Eidsvåg IL stiller med dette laget:

D – Gutter 13 år

Tingvoll IL stiller med dette laget:

P – Jenter 13 år

Søya IL stiller med dette laget:

P – Jenter 13 år