Måtte hentes ned fra fjellet

Det var i 14-tiden tirsdag politiet fikk melding om at to personer meldte fra om at de ikke finner vegen ned fra fjellet. De to skal være i området Bjørkeskaret i Eikesdal. Norsk Folkehjelp Sanitet Nesset sendte ut tre mann for å hjelpe personene ned. I 18.30-tida melder politeit at ei kvinne og en mann i 20-årene er trygt loset ned til bygda. Begge er uskadde.