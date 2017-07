Ludvig Gravem viste storform

Landsskytterstevnet er i full gang. Spesielt veteranen har hatt det travelt og V73-skytterne er ferdig med både felt og bane innledningsvis, mens V65 fortsatt har igjen baneskytingen. Veldig mange nordmøringer har likevel ikke vært i aksjon foreløpig.

Ludvig Gravem fra Sunndal i V73 har ved flere anledninger vist at han er stødig på hånda. Det har han til fulle visst også på landsstevnet. Fredag ble han andremann i den innledende skytinga i V65 med 30/25. Et svært godt resultat og han havner dermed på skive 2 i finalen fredag, der totalt 40 skyttere har 30 treff.

Også samlagslederen i Nordmør, Ola Krogstad fra Eide og Nås, skjøt 30 treff i klasse V73.

På bane i V65 nådde 24 skyttere 250 poeng. På 13. plass her finner vi Anders Moen fra Hov med 250 poeng og 18 sentrumstiere.

V73 fortsatte med baneskyting lørdag og her lyktes Ludvig Gravem nok en gang. Med 250 poeng og 16 sentrumstiere havnet han på ellevteplass blant de 18 skytterne som maktet fullt hus. Etter endt skyting ble Ludvig som seg hør og bør tatt i mot av begeistrete supportere, blant annet sønnen Olav. Men den beskjedne sunndalingen fant likevel ingen grunn til å juble høylydt over to kjemperesultater. Han vet så inderlig godt at det aller viktigste gjenstår.

Også på bane skjøt Ola Krogstad fullt hus. Nå med 250 poeng og 18 sentrum, som ga delt sjetteplass foran onsdagens banefinale.

Juniorene skjøt felt lørdag og her klarte to av våre lokale skyttere å skyte fullt hus. Disse er Karoline T. Eikrem fra Aspøy og Straumsnes med 30/18 på 18. plass og Hans Øie Bævre fra Bæverdalen som fikk anvist 30/16 på 26. plass.

Klasse 4 skjøt felt til langt ut på ettermiddagen lørdag. Klassen er heller ikke helt ferdig og en del skyttere i klasse 4 skal skyte feltrunden søndag. Hele 16 klasse 4-skyttere skjøt 30 treff lørdag. Av disse er det ingen av våre lokale skyttere. Best av de lokale som er i mål i skrivende stund, er Grethe Nordvik fra Bæverdalen med 29/9 som holder til en foreløpig 60. plass. Grethe er imidlertid etter alle solemerker sikret NM-finale fredag.