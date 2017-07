Tilbakekaller vannmelon med giftig skall

BAMA kaller tilbake et parti vannmelon fra Spania etter funn av rester av et plantevernmiddel over grenseverdien.

Tilbaketrekkingen gjelder spansk, stenfri vannmelon i løsvekt fra leverandør Anecoop, som har vært i tilgjengelig for salg i perioden 25. - 27. juli 2017.

Det kan potensielt være solt 2 640 av disse vannmelonene. Partiet er distribuert i flere butikker i landet.

Driva har vært i kontakt med Kiwibutikkene i Surnadal og Sunndalsøra, Bunnpris i Surnadal, Halsa, Rindal og Eidsvåg og Joker i Ålvundfjord. Ingen av disse butikkene har fått beskjed om å tilbakekalle vannmelon, noe som tyder på at butikkene ikke har hatt dette partiet med vannmelon i butikken.

Ifølge Matportalen.no er det aktuelle partiet med vannmelon sperret på Bamas lager og butikker er varslet om å fjerne produktet fra salgssted.



Mange kjeder berørt

Det aktuelle partiet vannmelon er distribuert i følgende deler av landet og til de oppførte butikkjedene;

Møre og Romsdal: Spar, Eurospar, Kiwi, Joker, Nærbutikken, Bunnpris.



Rogaland: Meny Helgø, Spar, Kiwi, Joker, Nærbutikken, Rema 1000.

Nordland: Meny, Spar, Eurospar, Kiwi, Joker, Nærbutikken, Rema 1000.

Trøndelag, Hordaland, Sogn og Fjordane: Meny, Spar, Eurospar, Kiwi, Joker, Nærbutikken.

BAMA opplyser at analysene viste funn i skallet, som de færreste spiser. Som et føre var prinsipp er produktene tilbakekalt.

