Kripos opplyser at det ble gjort 96 beslag av det ulovlige hestedopet på landsbasis i 2016, noe som er en åttedobling siden 2008. Det er Verdens Gang (VG) som skriver om dette.

Sjøl om det aktuelle stoffet først og fremst skal være brukt som astmamedisin for hester, er det likevel mange nordmenn som bruker det - ofte for å ha en slank kropp om sommeren.

Noen av grunnene til at mange velger å bruke stoffet er ifølge avisa økt energi og utholdenhet, samt redusert matlyst og økt forbrenning.

Stoffet kommer i både pille- og væskeform.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket påpeker til avisa at dette er en skummel og farlig utvikling.

(Navnet på det aktuelle dopet er bevisst unnlatt i artikkelen, på grunn av at stoffet er såpass potent).

At mange får tak i hestedopet via internett bekymrer Kripos, som advarer sterkt mot bruk av sånne stoffer.

– Vi vil sterkt fraråde bruk av dopingmidler og slankemidler som ikke er kjøpt på et norsk apotek, fordi erfaringen er at de som hovedregel er av svært dårlig kvalitet, er feildosert eller inneholder andre stoffer enn de skal, sier fungerende kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Kripos til VG .

Kripos har delt artikkelen på sin Facebook-side, der de skriver følgende:

– Vær obs på at du kanskje ikke vet hva du får i deg hvis du bestiller slankemiddel på nett. Pillene kan inneholde noe annet enn det som står på pakningen, og er ofte farlig. Mange er heller ikke klar over at stoffet er ulovlig i Norge, og at det er straffbart å bestille.

