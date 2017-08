Inviterer til konsert

Jørgen Bøklepp Solem og de andre ved Elvanesset Restaurant i Bøfjorden krysser fingre og håper på godvær lørdag, når de inviterer til utekonsert med vokalist, gitarist og låtskriver Øivind «Elg» Elgenes.

Elgenes er viden kjent både som tidligere vokalist i Dance With A Stranger, og nå som soloartist – og med eget band. Han har en lang, lang rekke konserter, show og plateutgivelser på merittlista og trenger neppe noen nærmere presentasjon. Kristiansunderen er kjent for sin sterke og karakteristiske stemme, som han bruker like godt i de aller fleste sjangere.

– God reklame for bygda

Lørdagens konsert skal holdes på lekteren utenfor restauranten i Bøfjorden, der det maksimalt er plass til 350 personer.

– Kommer det flere har vi plass til flere i restauranten og ellers på området. Hele området får litt festivalpreg denne kvelden, med flere mat- og drikke stasjoner, forteller han.

Men noen backup-plan har de ikke, så dersom det blir regn får folket tåle det. Konserten går som planlagt uansett hvordan været blir, men eventuelt regnvær vil helt sikkert medføre økt trykk inne i restauranten. Lydanlegget vil gjøre at folket hører musikken godt innefra også.

– Været får vi uansett ikke gjort noe med, men vi håper naturligvis på godvær. Det viktigste med dette er likevel den reklameverdien for Bøfjorden, restauranten og havna, så får vi heller tåle det hvis konserten går med underskudd. Det er uansett god reklame for bygda dette, fastslår Solem.

Et prøveprosjekt

Matmenyen vil bestå av enkle retter, ifølge Solem, som for eksempel hamburger og litt grillretter, for å nevne noe. Ellers har restauranten alle rettigheter, og vil blant annet ha en egen bar ute på lekteren.

Siden dette er første gang Elvanesset arrangerer noe sånt er de spente på hvor mange som kommer, da det er litt begrenset hvor mange som er mulig å ta inn.

– Vi har annonsert arrangementet litt, men tør nesten ikke gå altfor vidt ut, da det er litt begrenset hvor mange vi får inn. Vi kan ikke gape over for mye, så det blir et lite prøveprosjekt det her, så får vi heller ta lærdom og gjøre det enda bedre neste gang, sier han.

Førstemann til mølla

Det vil nok ganske sikkert vil komme en del båter også, og når det gjelder gjesteplassene i havna er det førstemann–til–mølla–prinsippet som gjelder.

Sjøl om selve konserten starter litt seinere åpner restauranten dørene i femtida. Jørgen og de andre gleder seg stort og ønsker alle velkomne til Elvanesset lørdag, der det tør garanteres god stemning og trivelig atmosfære utover kvelden og natta.

Det må nevnes at det er 18 års aldersgrense på dette arrangementet.