Sigrid kapret 2. plassen

Som Driva skrev i går kveld deltok bøfjordingen Sigrid Vetleseter Bøe under den prestisjetunge sangkonkurransen Havets Röst lørdag kveld. Da vi snakket med Sigrid i går var hun klar for finale, og sent lørdag kveld kom resultatene. Det ble en andreplass av hele 19 konkurrenter!

- Dette var veldig, veldig gøy. I utgangspunktet sa jeg at jeg skulle være fornøyd om jeg kom til finalen, så å få andreplass ble en ekstra bonus, sier Vetleseter Bøe.

Hun har kjennskap til mange av konkurrentene fra før av. Flere har hun blant annet gått på skole sammen med.

- Det var uventet å komme på en høyere plassering enn de jeg kjente til fra før av, folk som jeg alltid har ansett som bedre enn meg selv, sier Vetleseter Bøe ydmykt.

Vetleseter Bøe forteller at det virket som det var noen uenigheter i juryen da de etter finalen skulle komme frem til en vinner. Tre kvarter gikk det før resultatene var klare. Det var Tuuri Dede fra Estland som vant, og Vetleseter Bøe sier det var vel fortjent.

- Hun var utrolig flink, og ikke minst utrolig trivelig. Hun sang på nytt ette premieutdelingen, og da rant det en tåre fra øyekroken min, sier hun.

En kjempeprestasjon

Med seg på konkurransen har Vetleseter Bøe som alltid med seg datteren på fire måneder. Med god hjelp fra en venninne gikk det fint å balansere morsrollen og konkurransen, men noe lite søvn, det ble det.

- Jeg har ikke sovet ut det siste halvåret, så formen min under konkurransen var nok litt preget av lite søvn. Men ellers var formen fin, sier hun.

Om ikke det er en prestasjon i seg selv, sang hun også med en ny pianist, og i en ukjent sal. Nervene var naturlig nok også til stede, så andreplassen må vi kunne regne som en kjempeprestasjon av bøfjordingen.

- Når jeg blir slik nervøs så kjenner jeg på en måte ikke igjen kroppen helt. Samtidig så vet man ikke helt hva juryen ser etter, og man må se an publikum. Men det gikk heldigvis veldig fint, sier hun.

Konkurransen er over, men Vetleseter Bøe hviler ikke på laurbærene av den grunn. På torsdag synger hun konsert på Averøy, og etter det reiser hun tilbake til Stockholm for å starte på øvingene til Tryllefløyten, som har premiere 27. august.