"Det kreves etter min oppfatning forbedringer på flere områder"

Det er vg.no som skriver at sunndalsjenta har bestemt seg for å droppe videre landslagsspill. I fjor ble Lyon-spilleren kåret til Europas beste kvinnelige fotballspiller.

- Det er beklagelig at vi mister en stor profil og en god spiller. Vi hadde forventet at Ada ville bidra til å slå tilbake mot kritikken mot landslaget, og gått i bresjen for å snu motgang til medgang sammen med lagvenninene sine i kvaliken. Vi er skuffet over at hun ikke lenger er motivert for å spille for Norge, sier toppfotballsjef Nils Johan Semb i en pressemelding fra NFF.

Hegerberg sier i en uttalelse at beslutningen om å ta en pause fra landslaget har vært vanskelig, men at den er veloverveid.

- Beslutningen er ikke bare som en konsekvens av årets EM, men er basert på mine erfaringer med landslagene over lang tid. Jeg vil framover bruke all energi i Lyon - det er der jeg nå kan videreutvikle meg som spiller, sier Stolsmo Hegerberg.

Hun er krass i kritikken mot måten landslaget drives på, men understreker at beslutningen om å trekke seg fra landslaget ligger utenfor Martin Sjøgrens treneransvar.

- Skal landslaget oppnmå de målsettinger og resultater landslagsledelsen har satt seg, kreves det etter min oppfatning forbedringer på flere områder både i planleggingsarbeidet, i gjenomføringsfasen og i oppfølgingen. I tillegg er det mye å gå på i forhold til kommunikasjon og dialog, skriver Stolsmo Hegerberg.

Hun mener hun på en konstruktiv måte har forsøkt å påvirke de områdene der hun kan ha en stemme. Hun sier hun ikke har motivasjon til å fortsette, og ønsker alle landslagskolleger alt godt og gode resultater i kvalifiseringskampene framover.