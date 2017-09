- Bedre gjennomslag med rødgrønn regjering

Av de ti nordmørsordførerne er seks fra Arbeiderpartiet og fire fra Senterpartiet. Aller sterkest står de rødgrønne på indre Nordmøre.

Surnadalsordfører Lilly Gunn Nyheim og Sunndalsordfører Ståle Refstie er derfor klare på at indre Nordmøre får bedre gjennomslag for våre saker med en rødgrønn regjering enn med en blå-blå regjering. Dette håper de velgerne merker seg ved årets Stortingsvalg.

- Jeg vil nevne tre saker hvor gode kontakter i den forrige rødgrønne regjeringen var avgjørende for Sunndal, sier Refstie. - Den mest åpenbare er Oppdølstrandtunnelen. Den fikk vi prioritert opp og realisert i løpet av bare fem år(!) Dernest må jeg nevne kampen for eiendomsskatten på verk og bruk. Da NHO fremmet forslag om å ta maskiner og faste installasjoner ut av eiendomsskattegrunnlaget, fikk lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet finansminister Sigbjørn Johnsen til å legge forslaget i skuffen. Hvis gjennomført, ville endringene gitt Sunndal og Surnadal inntektskutt på henholdsvis 20 og 5 millioner – årlig. Sist men ikke minst må jeg nevne CO2-kompensasjonsordninga, som hindrer at kraftforedlende industri må betale CO2-avgift på rein vannkraft. Næringsminister Trond Giske tok saken, og fikk ordninga på plass. Dermed fikk Hydro rammebetingelser til å satse i Norge, og startet Su3 opp igjen. Det var viktig for hele indre Nordmøre.

Hva så med neste Stortingsperiode?

- Det er mange ting som vil løse seg bedre for indre Nordmøre med en ny rødgrønn regjering, slår Nyheim fast. Her kan for eksempel nevnes eiendomsskatt på kraftverk. De rødgrønne partiene vil sikre denne viktige inntektskilden for kraftkommunene. Høyre og FrP har allerede svekket den, og FrP vil avvikle den helt.

- Nå jobber vi dessuten for å forlenge bompengeperioden på fergeavløsningsprosjekter fra 20 til inntil 40 år, legger Nyheim til. Det er svært viktig for å få på plass fergefri veg mellom Sunndal og Surnadal, som med en slik ordning blir selvfinansierende. Med en rødgrønn regjering har vi god tro på å nå fram med saken, så vi kan binde indre Nordmøre sammen til en døgnåpen region. Slik kan vi sikre vekst og utvikling i Surnadal og Sunndal i mange år framover.

Det gir Refstie sin fulle tilslutning til. Både Nyheim og Refstie håper på en ny, Arbeiderpartiledet regjering til høsten, og dermed - etter deres mening - en bedre kommuneøkonomi og bedre politiske arbeidsforhold for indre Nordmøre.