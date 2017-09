Feirer Løseth med konsert

På 50 årsjubileet for Lars Løseth som handelsmann tidligere i år ga Sparebank 1 SMN en konsert med Trondheimssolistene i gave til Lars Løseth og Surnadal. Konserten er førstkommende fredag i Billaget på Surnadalsøra.

På Billaget gjør de seg klar til konserten der det, foruten Trondheimssolistene, blir å oppleve lokale størrelser og rikskjendiser. Henning og Karianna Sommerro, Anders Larsen, Trygve Brøske og en kvintett fra TrondheimSolistene er noen av artistene. Deler av programmet er annonsert i media, men ikke alt.

- Vi har en overraskelse, bekrefter samfunnsdirektør Rolf Jarle Brøske i Sparebank 1.

Konserten er gartis, og Billaget er nå fult av folk som ønsker å se konserten. Banken sier bakgrunnen for gaven er at Lars Løseth har betydd svært mye for lokalsamfunnet i Surnadal, og for hele regionen i Midt-Norge. Gründeren har skapt arbeidsplasser, bidratt med store summer i skatteinntekter til velferdssamfunnet og vært en sjenerøs bidragsyter til kultur og frivillighet.

- Billettene har blitt revet bort på kort tid, så det er stor interesse for arrangementet. Det gleder oss at initiativet har blitt tatt så godt imot, og vi gleder oss til en trivelig markering sammen med både Lars, SpareBank 1 SMN i Surnadal og alle andre på fredag, sier Brøske.