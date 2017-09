Av Steinar Wiik Sørvik, Nordmørslista:

NOK ER NOK!

På mandag skal ca 75% av nordmøringene avgi sin stemme i årets stortingsvalg. Jeg skulle ønske enda flere tok turen.

I år har alle nordmøringer en bedre grunn enn på veldig lenge til å oppsøke stemmelokalet. Vi står ved et veiskille.

Dette er ikke bare et valg for fremtiden, men også et valg for å gjøre det klart og tydelig at vi på Nordmøre ikke aksepterer den behandlingen vi har fått over mange år.

Denne gangen har vi endelig stått opp og sagt at «nok er nok» med Nordmørslistas klare stemme. Dette har medført at de etablerte partiene har kjørt sine store valgkampmaskiner mot denne «bøgdalista», som Senterpartiets Jenny Klinge så treffende kaller oss.

De etablerte partiene har nok snakket med velgerne og sett hva som rører seg, og som ingen meningsmåling kan fange opp, siden de gir Nordmørslista så mye oppmerksomhet.

Nordmørslistas viktige saker: sykehuset i Kristiansund, reversere nedbyggingen av Nordmøre, fordeling av statlige og fylkekommunale arbeidsplasser, Romsdalsaksen , Campus Nordmøre og regionsaken engasjerer og er viktige for å snu utviklingen på Nordmøre.

Like viktig er de siste dagers hendelser som viser at vi må ha noen på stortinget som først og fremst tenker på Nordmøre, slik at vi slipper flere nedleggelser som den varslede nedleggelsen av sykehuset, domstol, politi og nå sist den nyetablerte regnskapssentralen for politiet og asylmottaket i Sunndal.

Hvor var våre folkevalgte på mørebenken når dette skjedde? Hvor var Else-May Botten? Hvor var Jenny Klinge som er Senterpartiets justispoltiske talskvinne? Hvor var Helge Orten eller Sylvi Listahaug når det dreide seg om Nordmøre? Hvorfor skulle vi ikke få kunnskap om dette før etter valget?

Vi behøver en ombudsmann på stortinget som er sendt dit for å ivareta Nordmøre. Vi har ikke det i dag. Jeg har påtatt meg den rollen.

Jeg ber dere derfor alle sammen om å stemme, men også gå i Nordmøres lengste demonstrasjonstog den 11. september under parolen «nok er nok».

Vis det med en stemme til Nordmørslista.

Godt valg.

Steinar Wiik Sørvik, Nordmørslista