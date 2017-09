Marie Schilbred ble Norgesmester i dressur

Denne helgen har NM i dressur gått av stabelen hos Borge Rideklubb, som ligger mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Tre lokale ryttere har deltatt, hvor Marie Schilbred fra Straumsneset var den neste som gikk videre til finalene nå på søndag.

Schillbred kom som nummer to i begge sine klasser fredag og lørdag, og under søndagens finale klartet hun helt til topps, og ble dermed Norgesmester med ponnien Jojo Zefine.

Sunndalsjentene Anne Hafsås og Maren Aarflot Strandheim har gjort en kjempeinnsats under Norgesmesterskapet, og red både i avdeling 1 på fredag, og avdelig 2 på lørdag med fine restultater, men gikk ikke videre til finalene nå på søndag. De reiser nå hjemover, og ifølge Anne Hafsås mor, Anette Hals Hafsås, har det vær en flott debut-opplevelse for ekvipasjene.

- Vi kjøpte Annes hest i mars, så de har bare hatt et halvt år på å bli kjent med hverandre. Det er høyt nivå her, og Anne er forholdsvis fersk, så dette ble en veldig fin opplevelse for både henne og hesten, sier Hals Hafsås.

Premieseremonien blir holdt søndag kveld.