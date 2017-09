Mattilsynet reagerer strengere

I 2. tertial har flere dyreeiere enn tidligere fått overtredelsesgebyr, blitt politianmeldt eller fått forbud mot å ha dyr, viser en ny rapport fra Mattilsynet. Antallet bekymringsmeldinger fortsetter også å øke.

I perioden mai-august var Mattilsynet ute og førte tilsyn med dyrevelferden i 2556 dyrehold. Det er 159 flere enn samme periode i fjor. I 45 % av dyreholdene ble det funnet ulike brudd på regelverket.

- Funnene viser ikke totalbildet av hvordan dyr i Norge har det, men gjelder de dyreholdene der det er størst risiko for at dyra ikke blir godt nok tatt vare på. Tallene omfatter både små og store regelbrudd, og et regelbrudd betyr ikke alltid at dyra er påført lidelse. I mer enn halvparten av de dyreholdene våre inspektører var på tilsyn i, ble regelverket om dyrevelferd fulgt, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Flere tiltak i svinehold

I år er det flere dyrehold med svin, sau og fjærfe som har fått besøk av Mattilsynet enn i samme periode i fjor. -Det er særlig i dyrehold med svin, men også sau og storfe, at Mattilsynet har satt i verk tiltak for å få dyreeierne til å rette opp forholdene for dyra sine. For svin er det også en økning i hastevedtak. I hele 44 % av 75 saker var bruddene på regelverket så alvorlige at Mattilsynet måtte fatte hastevedtak, mot 30 % i fjor, sier Torunn Knævelsrud. Hun mener økningen kan skyldes at Mattilsynet nå gjennomfører en egen tilsynskampanje i Rogaland rettet mot slaktegriser.

Alvorlig vanskjøtsel i 12 dyrehold

Inspektørene i Mattilsynet registrerte i denne perioden alvorlig vanskjøtsel av dyr i 12 dyrehold. I hele 2016 ble det registrert vanskjøtsel i 42 dyrehold.

- Selv om hvert tilfelle er ett for mye, mener vi tallet er lavt sett opp mot det totale antallet dyrehold, sier Torunn Knævelsrud.

Antallet bekymringsmeldinger om dyrevelferd fortsetter å øke

Et viktig grunnlag for å oppdage dyr som lider, er bekymringsmeldinger fra publikum. Mattilsynet fikk 3984 bekymringsmeldinger om dyrevelferd i 2. tertial 2017. Tallene for tilsvarende periode i 2016 var 3495, og 3161 i 2015.

- Bekymringsmeldingene er en viktig kilde til å oppdage risikodyrehold, særlig når det gjelder kjæledyr. Vi oppfordrer alle som kjenner til dyr som lider om å melde fra via varslingsknappen på mattilsynet.no, sier Torunn Knævelsrud.