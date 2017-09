Ny operasjonssentral er i drift

Pressemelding:

- Dette er svaret på en av utfordringene fra 22. juli-kommisjonen; større og mer robuste operasjonssentraler. Vi har nå samlet kompetansen både fra Kristiansund og Ålesund. Jeg er overbevist om at dette kommer til å bli veldig bra, sier politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Onsdag 27. september ble den nye felles operasjonssentralen for Møre og Romsdal satt i drift. Like etter klokka 12 overtok den nye sentralen i Ålesund ansvaret for alle nye oppdrag som kommer inn til politiet fra hele distriktet.

De to gamle operasjonssentralene i Ålesund og Kristiansund vil fortsatt utover onsdagen håndtere alle oppdrag som ikke er avsluttet.

Politimesteren var selv i Kristiansund og fulgte arbeidet på den det siste vaktsettet der og han benyttet anledningen til å takke personalet.

- Jeg vil rose dere for den motivasjonen og innsatsviljen dere har lagt for dagen etter at det ble klart at operasjonssentralen her skulle legges ned. Dette viser noe av det som faktisk bor i norske politifolk, sa politimester Bøen.

Operasjonssentralen i Møre og Romsdal er den syvende i rekken av nye operasjonssentraler i Norge. De nye operasjonssentralene blir større og mer profesjonelle, med høyere bemanning og kompetanse enn før. Det innebærer også at det etableres en felles rednings- og kriseledelse for hele politidistriktet.

Iverksettelse av ny operasjonssentral betyr også endringer i IKT-systemene som brukes, både for operasjonssentralen og øvrige ansatte i distriktet. I forkant av driftssetting av nye operasjonssentral er alle berørte bakenforliggende IKT- systemer oppgradert og tilpasset.

I november blir operasjonssentralen samlokalisert med nødmeldesentralen for brann (110). Dette blir da den tredje operasjonssentralen i Norge som blir samlokalisert med en annen nødmeldesentral.

Møre og Romsdal politidistrikt.