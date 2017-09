Mildt i september

Det har vært en fin septembermåned med mange flotte solskinnsdager og mildvær.

Ifølge yr.no var den høyeste temperaturen målt på Sunndalsøra i september 21,2 grader (målt mandag 25. september). Hele åtte dager denne måneden har gradestokken krøpet opp over tjue grader. Snittemperaturen for de siste 30 dager er 13,7 grader, som er hele 3,1 grader over normalen.

I Surnadal ble det målt hele 21,4 grader mandag 25. september. Snittemperaturen for siste 30 døgn er 11,5 grader, som er 2,8 grader over normalen. Seks dager i september krøp gradestokken over tjue grader på Sylte målestasjon i Surnadal.

De siste dagene har det vært mye vind i distriktet. Det er ventet at vinden skal løye utover dagen i dag, lørdag.

Dette er værvarselet for de kommende dagene:

Lørdag sørøst bris, stiv kuling utsatte steder. Skyet. Perioder med litt regn, vesentlig på Sunnmøre.

Søndag sørøst bris, liten kuling i utsatte fjordstrøk, søndag kveld stiv kuling i utsatte fjordstrøk og på Søre Sunnmøre. Skyet eller delvis skyet, litt regn av og til.

Temperaturene skal ligge på 11-13 grader i Surnadal lørdag og søndag, noe høyere i Sunndal.