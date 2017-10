Stengt veg og omkjøring

Statens vegvesen melder at fylkesveg 65 ved Røv i Surnadal er periodevis stengt på grunn av vegarbeid fram til torsdag denne uka (veke 41).

Dette gjelder daglig i følgende perioder fra og med tirsdag 10. oktober:

09.00 - 11.00

12.00 - 13.20

14.00 - 15.00

15.30 - 16.55

17.15 - 18.45

19.30 - 21.30

- Dette gjelder fra og med tirsdag 10. oktober klokka 09.00. Mandag blir det kun en kort stengning av vegen på kanskje et kvarter, forteller Henrik Børset i Børset Skog og Veg, som har ansvaret for trafikken.

Utenom disse tidspunktene er det ellers fri ferdsel. Stengetidspunktene er tilpasset bussene som går forbi Røv.

Omkjøring er skiltet. Lokal omkjøring via fylkesveg 325. For tunge kjøretøy er det anbefalt omkjøring via E39.

Vegen åpnes for normal trafikk igjen torsdag 12. oktober klokka 21.30.

Vegen er planlagt å holdes åpen om natta, men i heilt spesielle tilfeller kan det bli nødvendig å stenge, ifølge Statens vegvesen. Trafikantene vil i så fall varsles med skilt - og i media.