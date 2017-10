Tidenes beste kvartalsresultat

Pressemelding fra Surnadal Sparebank: Surnadal Sparebank har per 3. kvartal et resultat før skatt på 42,2 millioner kroner, mot 34,2 millioner kroner i samme periode i 2016. Avkastningen på egenkapitalen er på 9,5 % etter skatt. Innskuddene har økt med 461 millioner og utlån med 779 millioner kroner de siste 12 måneder. Bankens forretningskapital er nå på 6.535 millioner kroner.

«I 2016 hadde vi et historisk godt resultat, og vi har så langt i 2017 et vesentlig bedre resultat enn i tilsvarende periode i fjor. Det økte resultatet skyldes bedre inntjening som følge av en mange nye kunder innen lån, forsikring og spareprodukter. I tillegg har vi klart å holde kostnadene på nesten samme nivå som 2016.» kommenterer adm.banksjef Allan Troelsen.

«Nye kunder og gode resultater er avgjørende for å sikre at Surnadal Sparebank også i fremtiden skal være en solid og god lokal sparebank for våre kunder, eiere, lokalsamfunnet og regionen», fortsetter Troelsen.

Banken opplever god utlånsvekst med en økning på 779 millioner kroner som tilsvarer 15,7 % siste 12 måneder. Innskuddsveksten er også høy med solide 461 millioner kroner tilsvarende 16,1 % siste 12 måneder.

«I tillegg til at vi har gjennomført flere arrangementer i forbindelse med vårt 175 års jubileum og opplever meget god vekst, legger vi ned mye innsats i å utvikle oss. Løpende gjennomfører vi mange interne forbedringstiltak. Disse tiltakene skal bidra til at vi fortsatt skal styrke vår posisjon og være den beste banken for våre kunder. I den forbindelse er Eika meget viktig. Gjennom samarbeidet i Eika Alliansen og med finanskonsernet Eika Gruppen AS får vi tilført et fullverdig spekter av finansprodukter og kompetansehevende tjenester, i tillegg til komplett plattform for bankinfrastruktur som inkluderer IT og betalingsformidling», avslutter Troelsen.

Fakta om Surnadal Sparebank:

- Etablert i 1842

- Mer enn 40 medarbeidere

- Nærmere 15.000 kunder

- 335 egenkapitalbeviseiere

- Forretningskapital på 6,5 milliarder kroner

- Hovedkontor i Surnadal og kontorer i Kristiansund og Trondheim

- Medeier av Eika Gruppen AS og medlem i Eika alliansen.

Fakta om Eika Alliansen:

- Eika Gruppen AS er finanskonsernet i alliansen

- 70 lokale sparebanker

- Norges 3. største finansgruppering

- 1 million kunder

- 400 kontorer

- 3500 ansatte