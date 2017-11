Trailer kjørte utfor

Politiet fikk litt før klokka 13 mandag melding om at en semitrailer har kjørt utfor E39 i Halsa.

Det opplyses ikke om skadeomfang, men nødetatene har rykket ut til ulykkesstedet, skriver politiet på Twitter.

Rundt klokka 13.20 opplyser Møre og Romsdal 110, via Halsa Brannvesen, at ulykka skjedde ved Vinjefjordvegen E39 ved Oddhaugen, at bilen ligger utenfor vegen og at nødetatene er på stedet.

Videre meldes det om at føreren er ute av bilen og at de har kontroll på stedet.

Etter flere utforkjøringer og uhell i Møre og Romsdal oppfordrer politiet alle trafikanter om å avpasse farten etter forholda på vegene.