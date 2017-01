Til Berlin med gourmetflatbrød

Grüne Woche er en av verdens største matmesser, med rundt 400.000 besøkende. I år er det 77 utstillere som skal representere Norge, og blant dem er Mosbøen gård i Øksendal.

– Dette blir spennende, sier Åse, rett før avgang til Tyskland torsdag formiddag. Paret blir å finne på messa i fem dager.

– Det jeg ser mest fram til, er å bli kjent med andre tilbydere, og drive litt nettverksbygging. Og så er jeg spent på å se hvordan det er på messa – og på hvordan det vi har med oss, blir tatt imot.

Messa åpner på fredag. På standen til Fjord Norge skal kokker få boltre seg med fantastiske produkt fra fjord og fjell – som de velsmakende og løvtynne flatbrødene fra Mosbøen, bakt etter gammel oppskrift, men tilsatt litt ekstra krydder. Fortsatt er det flatbrødet med rosmarin som er mest populært – særlig godt til bacalao og spekemat – men varianten med ramsløk har også fått mange tilhengere, som gjerne serverer det til rakfisk eller lutefisk. Åse og Anders har også med seg potetlefse til messa – et velkjent produkt, som stadig flere velger å bruke på nye måter, som i tapas. Kokkene på standen skal tilberede retter som deltakerne skal selge til de besøkende.

– Norges beste

Det var i november det ble kjent at Mosbøen gård var en av de utvalgte som skulle få representere Norge på matmessa i Tyskland. En god anerkjennelse. Det er bare produsenter av kvalitetsmat som inviteres med. Men det er slett ikke første gang produktene fra Øksendal får oppmerksomhet. Flatbrødet har vunnet flere priser, sist i høst, da det ble kåret til Årets Produkt under Trøndersk Matfesival. Det er også tildelt Spesialitetsmerket fra Matmerk.

Mosbøen-eventyret startet i det små i 2011 heime på kjøkkenet i Øksendal. Men etterspørselen økte, snart var det flere enn venner og bekjente som ville ha flatbrød – og det tok ikke lang tid før Åse hadde bakt seg ut av huset. De siste åra har hun holdt til i skolekjøkkenet ved gamle Husby skole. Omsetningen lander trolig på nærmere millionen i 2016 – i så fall vil det være en dobling i forhold til året før. Planene for videre vekst er også klare. De håper med tid og stunder på å få bygget nytt kjøkken på gården, men det er litt opp og fram. Åse er opptatt av at stein skal legges på stein, også i fortsettelsen. Og fundamentet for det hele, det skal være den gode smaken.

– Vi skal ha Norges beste flatbrød, sier hun.

Tingvollost

Det er også flere lokalmatprodusenter fra vår del av landet som er med til Grüne Woche. Etter at «Kraftkar» fra Tingvollost i november i fjor ble kåret til verdens beste ost under World Cheese Awards i Spania, kom det spontant invitasjon til Berlin fra statsråd Jon Georg Dale. Han gratulerte med kraftprestasjonen – og inviterte ostebedriften med i sin delegasjon. Osten fra Torjulvågen blir også servert i den norske restauranten under messa, og Fjord Norge har også med seg litt Kraftkar på standen sin. Tingvollost har også tidligere deltatt på arrangementet, og det samme har Sunndalspotet og Renndølssetra.

Blant de nasjonale utstillerne finner vi også Norsk Gardsost, hvor Gunnar Waagen fra Tingvollost er styreleder. Det Norske Brenneri er også med på messa, så kan hende får de besøkende også en smak av Sunndal i akevittbaren gjennom Vill og Vakker?

Norges deltakelse på Internationale Grüne Woche skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Den grønne uka i Berlin har blitt en viktig profileringsarena og en sentral møteplass for folk som arbeider i skjæringspunktet mellom mat, opplevelser og reiseliv.