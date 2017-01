Vil bygge skole

Nye Øye skule er blitt dyr. 150–60 millioner kroner er prislappen per i dag. Rådmann Knut Haugen mener kommunen må tenke seg om for å finne ut om kommunen har råd. Skolen blir tre ganger så dyr som et vanlig årlig investeringsbudsjett.

Problemet er at politikerne har lovet å bygge ny skole på Øye. Den gamle barneskolen er utdatert og tilfredsstiller ikke dagens krav til forsvarlig skolebygg, men kommunen dispenserer fra disse i påvente av nytt skolebygg. Rådmannen tror det er lurt er å utsette bygging, tilpasse drifta og opparbeide egenkapital, selv om det ikke er påkrevd for kommunene å ha egenkapital.

– Jeg er ikke mot ny skole, men er ikke sikker på om vi skal bygge den nå, sier Haugen.

Ordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) taler varmt for, og nærmest insisterer på å bygge ny skole, og viser til at til og med Robek-kommuner tar store investeringer. Ap mener planlegging av skolen skal fortsette uten stopp og at skolen skal realiseres.

– Det er driftsutgiftene vi trenger å være sikker på å håndtere, men det tror jeg vi skal klare, sier Nyheim.

Tar fra eldre

Senterpartiet mener skoleinvesteringa blir en bevisst dreining fra gamle til barn- og unge. Partiet er likevel positiv til å bygge skolen og ønsker framdrift, men vil ha et bygg til 120 millioner kroner. Senterpartiet mener skolen kan bygges for 40 elever per klasse i stedet for 55 som dagens forslag. Det vil spare 12–15 millioner kroner fra dagens kostnadsestimat. Dagens forslag er altfor dyrt, mener Sp og får støtte fra Høyre.

– Det vil være uforsvarlig å bygge en skole til 150 millioner kroner, sier Nils Håvar Øyås i Senterpartiet.

Vil ha skole

Arbeiderpartiet er ikke enig i at det er uforsvarlig å bygge en skole til 150 millioner kroner. Skolen bygges stor nok til å kunne flytte elever fra grendeskolene ned til Øye. Aps Jon Nordvik mener det er penger å hente på å se på skolestruktur. Arbeiderpartiets Oddny Hoem mener kommunen ikke har råd til å stoppe prosessen med nytt skolebygg. Prisstigninga kommer til å bli stor om vi venter, mener hun.

– Vi kan ikke sammenlikne oss for mye med privatøkonomi. Vi må bygge skolen å tilpasse drifta, sier Hoem.