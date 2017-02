Ragnhild Bakken, familieveileder ved helse og barnevernstjenesten, har deltatt på onsdagskveldene i ungdomssentret siden 2003, og hun er dermed veldig godt kjent med hva som foregår i ungdomsmiljøet på stedet. Hun synes det er skuffende å konstatere at det gang på gang opp gjennom åra har dukket opp rykter om bruk av rusmidler ved senteret.

– Dette er rykter som ikke finnes noe som helst grunnlag for, og er bare beklagelig, sier Bakken.

– Vi kan garantere at Sunndal ungdomssenter framstår som et rusfritt tilbud, og at det ikke er noen som trenger å ha noen som helst betenkeligheter med å sende ungdommene sine dit.

Dette får hun full støtte for også blant lederne ved senteret. Nestleder i klubbstyret, Thomas Vedal Silseth sier at han for sin del i de fire årene han har vanket i senteret aldri har opplevd noen form for bruk av rusmidler.