Synger jula inn

Tenoren Torstein Forsmo kjent fra Stangvikfestivalen i sommer og bassen Erik Rossenius gir Sigrid og Hedda stemmefølge i konserten i Stangvik Kirke torsdag. Herrene er operasangere ved operaen i Malmö og Stockholm. Med andre ord meriterte sangere.

På programmet står julesanger, utdrag av oratorier, Juleverset fra Stangvik, jazz og ei vise fra Hommelvik.

– Repertoaret har et vidt spenn og vi har med oss litt amerikansk jul, sier Bøe.

Hedda Hansen Berg på piano byr publikum på pianofantasien fra Tre nøtter til askepott. Og en av de store eviggrønne nordiske julesanger, «O helga natt», framføres av Forsmo. Med tre operasangere blir det mye stemmeprakt.

– Håper folk tar seg tid til en pause i førjulsstria og tar seg en førjulskos sammen med oss, sier Bøe.

Sigrid Vetleseter Bøe er heime på en liten førjulsvisitt. 2. juledag står hun på scenen i Den kungliga operaen i Stockholm for å avslutte sesongen med Tryllefløyten. Det blir to forestillinger i romjula og to på nyåret. Deretter går turen til Trondheim og Olavshallen der hun er med i operakoret under oppsetninga av Othello i regi av Trondheim Symfoniorkester.

– Jeg tar juleferie i januar. Da er det litt tid mellom Tryllefløyten og Othello i februar, sier Bøe.

Bøe går andre året på Operahøgskolan i Stockholm. Etter Othello blir det skole før hun har større prosjekter på gang til sommeren. Men først blir det julekonsert i Stangvik kirke.

– Vi ber til en times konsert med variert program, sier Bøe.