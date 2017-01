Til Molde med rånekunst

Yngvild Sæter tar utgangspunkt i samtidige kulturelle fenomener i sitt kunstneriske arbeid. Med sin bakgrunn i antropologien setter hun fokus på kulturuttrykk i dagens samfunn, som hun deretter plasserer inn i tenkte scenarioer, gjerne plassert i en ukjent fremtid.

Gjennom sin undersøkende tilnærming gir hun publikum innblikk i fiktive, fremtidige universer som likevel er knyttet til gjenkjennelige elementer fra samfunnet rundt oss. Kunstnerens spill med de skulpturelle elementene danner en unik, futuristisk poesi, som åpner for et nytt og underliggjørende blikk på den verdenen som omgir oss. Sæters arbeider karakteriseres av en leken tilnærming til hva som er virkelig og ikke, samtidig som man kan ane et dystopisk alvor som truer i bakgrunnen.

På Møre og Romsdal kunstsenter vil hun vise prosjektet Cruise Control, som tar utgangspunkt i lokal rånekultur i Møre og Romsdal. Kunstneren har kjøpt en brukt rånebil fra Rindal, som danner utgangspunkt for alle skulpturene i utstillingen som åpner torsdag denne uka.

- I skulpturserien Cruise Control ser eg for meg at verda har eksplodert. Ein rånarbil frå Surnadal har vorte slengt ut i det djupe verdsrommet. Bilen har vorte fanga i banen til ein stor komet. Bilen vert delt, reve opp av kreftane og materiala i verds­rommet, den vert fragmentert og forma. Korleis kjem delane til å sjå ut?

Yngvild Sæter kommer frå Stangvik på Nordmøre. Hun har sin utdannelse fra Akademin Valand i Gøteborg, samt antropologistudier fra UiO. Hun har blant annet stilt ut ved Kunsthal Aarhus, Kunsthal Charlottenborg og Kunstmuseet KUBE. Dette er hennes første utstilling i Molde.