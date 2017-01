Kongens Garde til Nesset Musikkfest

Musikkfestivalen, med bygdas eneste profesjonelle korpsmusiker i spissen, fikk en knallstart på fjorårets debutarrangement.

Med Nesset prestegard som utgangspunkt samlet musikkfesten et stort og begeistret publikum. Sommerens arrangement blir større og favner bredere. Festivalen starter torsdag 22. juni og avsluttes søndag 25. juni. En rekke musikalske toppartister har meldt sin ankomst. Tine Thing Helseth er trompetist i verdensklasse, og likestilles med Ole Edvard Antonsen. Hun reiser verden rundt som både som soloartist, og sammen med ensemblet ”Ten-Thing”. Helseth medvirker på festivalen fra fredag til søndag. Vilos trio fra Litauen, messingensemblet Brasskompaniet og spanjolen Ramon Figuereas Alsius er også bekreftet. Lokalkjente Red Hot figurerer dessuten i ny og utvidet storbanddrakt under ledelse av Lars Erik Gudim, og gjestes av flere av de andre deltakende artistene.

- Det blir mange artister på utescenen på prestegarden i år.

– Ting begynner virkelig å ta form, sier Bjerkeset – som klarte kunststykket å få tilskudd på 60.000 kroner fra Kulturrådet til festivalen allerede i dens andre år.

– Vi la vekt på at vi er en festival som er spesielt opptatt av unge musikere i søknaden. Nesset Sparebank er hovedsponsor også i år. Som generalsponsor gir banken oss hele 150.000 kroner i støtte.

Bjerkeset jobber til daglig som profesjonell musiker i Forsvarets stabsmusikkorps. Han har hatt en forkjærlighet for korpsmusikk siden han sjøl var ivrig medlem i Nesset skolekorps. Nå gleder han seg på storfint besøk under årets festival.

– For en tid tilbake rettet vi en forespørsel til Hans Majestet Kongens Garde 3. kompani (musikk og drill) om de kunne tenke seg å komme til Eidsvåg for å delta på festivalen. Vi fikk nylig bekreftet at de kommer, noe som er helt utrolig! Dette bli kjempestort, og vi satser på både drilloppvisning og marsj gjennom sentrum samt festkonsert med festivalsjefen sjøl som solist.

– I tillegg til Garden kommer vi til å invitere korps fra regionen til å spille sammen med gardistene. Tenk deg et tjuetalls korps i tillegg til 120 gardister med oppvisningskonsert enten Alstadplassen eller ved den nye flerbrukshallen. Dette kommer til å bli som et ekstra 17. mai tog.

Bjerkeset sier gardistene trenger kost og losji.

– Vi planlegger å innlosjere de på Bergtun eller i flerbrukshallen. For å få til dette er vi imidlertid avhengige av å få låne 120 madrasser. Dersom det er noen som har lyst til å ha en gardist på madrassen sin, har de mulighet nå, smiler Bjerkeset.

Han sier det vil bli nærmere opplyst på musikkfesten sin facebookside hvilken dag madrassene leveres inn.

– Dette blir et så stort arrangement at vi er avhengige av frivillige som kan hjelpe oss både med å ta oss av gardistene og gjennomføring av festivalen. Det er bare å ta kontakt.

Bjerkeset sier han er opptatt av å gi noe tilbake til bygda, og bidra til å inspirere korps i regionen når de snart får en invitasjon om å spille sammen med gardemusikerne.

Han roser organisasjonen bestående av solide lokale folk rundt seg som sikrer at alt skal gå bra. Med seg i det kunstneriske styret har han Ole Christian Haagenrud og Risa Ambo.