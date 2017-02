Klar for KINrock

Torsdag kveld er det klart for vinterens KINrock i Storstuå, og i år er konserten begrenset til fire band på scena.

Det betyr at hvert band får anledning til å framføre alt de har øvd på og publikum får bli bedre kjent med hvert band.

Gitar- og bandlærer Rune Dalager forteller at Kulturskolen på Indre Nordmøre er inne i et generasjonsskifte hva angår band.

Noen av de mer garvete musikerne har blitt for gamle for Kulturskolen, mens andre band er i kjømda men har ikke kommet så langt at de har opparbeidet noe repertoar å opptre med ennå.

For å gi litt variasjon i programmet, får vi torsdag kveld høre noen andre konstellasjoner i form av solister og duoer i tillegg til band.

Av band får vi høre Gassgrill – bestående av Ole Moe Stensønes (bass), John Einmo (gitar), Olav Gjerstad Lindvåg (gitar) og Erling Waag (trommer).

Vi møter også Sement – Vetle Kvande (trommer), Bengt Preben Svinvik (gitar, vokal) og Per Emil Alnes (gitar). Lærer Dalager bidrar på bass her.

Vi møter ellers et band med rutinerte kulturskoleelever, men uten navn siden konstellasjonen av musikere er så ny.

Det navnløse bandet består av Ivar Bergheim (bass), Eirik Endresson Klinge (gitar), Ida Mo (vokal) og Pål Sæther (trommer).

Så vil tida vise om de har fått noe navn torsdag kveld – kanskje setter de pris på litt hjelp, så kom gjerne med forslag!

Sist torsdag var vi innom øvinga til bandet Saksøkt som har spilt sammen siden høsten 2014 – med noen små endringer i besetningen undervegs.

Bandet deltok også i årets UKM, der de spilte CC Cowboys-låten «Barnehjemmet Johnny Johnny», og den er sjølsagt på repertoaret også torsdag kveld.

Vi får høre to sanger til fra Gunn Astrid Hove, Benjamin Lund Paulsen, Bror Sæther, Nils Ole Grimsmo og Bjørn Hyldbakk i Saksøkt – blant annet en klassiker fra 90-tallet av Sheryl Crow.