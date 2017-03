Kunstnerisk hilsen fra fjellet

Oppdal kunstlag stiller med verk av 12 kunstnere til utstilling i Galleri Barbara i Sunndal kulturhus neste lørdag. Oppdalingene har gitt utstillingen navnet «Skal hilse fra fjellet».

Leder i Oppdal kunstlag, Guri Conradi, er klar på at tittelen er hentet fra et dikt av Jon Østeng Hov fra Holtålen, men at de syntes det passet så godt til en Oppdal-utstilling i Sunndal.

Utstillingen har blitt til som del av en utveksling der kunstnere fra Sunndal var invitert til å stille ut på Oppdal i fjor vår.

– Det er artig å få til et slikt samarbeid kunstlagene imellom, sier kulturhusleder i Sunndal, Marianne Furu Høydal.

Guri Conradi opplyser at de fyller 70 år i 2017, og at det slik sett passer godt å ha en medlemsutstilling på Sunndalsøra.

– Vi har diskutert litt hvordan vi skulle feire jubileet på heimebane, men ble enige om å vente til vi fyller 75, smiler hun.

Vanligvis holder Oppdal kunstlag medlemsutstilling med god oppslutning hvert annet år, og Conradi forteller om et voksende kunstlag fra 70-tallet og fram til i dag, når de kan skilte med rundt 90 medlemmer.

Blant medlemmene finner vi også utøvende kunstnere, og på lørdag får vi stifte bekjentskap med kunsten til Tone Rise Viken, Amund Hagen, Aud Loe, Ingunn Lein Asphaug, Inger Gorseth, Ragnhild Rise, Grethe Hermine Eide, Bjørg Monrad, Mali Anette Hoel, Jogrim Nordsletten, Benth Owesen og Brødrene Bjørndalseter.

Oppdalingene bringer sjøl med seg tonefølge til utstillingsåpningen ved Thorleif Skjøtskift (trompet) og Ole Hjalmar Stamnes (gitar).

Marianne Furu Høydal lover kaffe og kaker til utstillingsåpningen.

– Så håper vi jo på at også oppdalingene tar turen ned på Øra når sambygdinger stiller ut, sier Guri Conradi – og må innrømme at de har et lønnlig håp om ikke altfor fint vær slik at ikke sunndalingene drar til Oppdal for å gå på ski framfor å ta turen til kulturhuset for å være med på utstillingsåpning.

Om de likevel skulle gå glipp av åpningen, blir det flere muligheter til å se utstillingen, som blir stående til 31. mars.