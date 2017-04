Påskejam med husband

Onsdag 12. april blir det tradisjonen tro ny påskejam i SKUV-regi i Den Glade Laks på Thon Hotel Vårsøg.

Her får musikere og band muligheten til å presentere seg og opptre for publikum, treffe folk med samme interesse fra samme miljø og skape musikkonsepter på tvers av grupper.

Rune Dalager i SKUV forteller at de i år har satt sammen et eget husband, som vil være tilgjengelig for å akkompagnere utover kvelden, om noen skulle være spontan nok til å dra i gang en låt eller fire.

– Rutinerte musikere vil kunne hjelpe deg gjennom det meste av kjent låtmateriale, men om noen allerede vet at de har spesielle ønsker, må de gjerne ta kontakt med husbandleder Ola Langli på forhånd.

Husbandet består av Brage Kristian Einum på tangenter , Sondre Skogseth på bass, Ola Langli på gitar og Kristen Røe på trommer.

– Vi håper at dette skaper mange improviserte sprell utover kvelden etter at de forhåndspåmeldte innslagene er unnagjort, sier Dalager.

Også denne gangen har det kommet en god del påmeldinger på forhånd, av både nye og mer kjente bandsammensetninger. Karina Kalvik vil gjøre noen låter sammen med husbandet, det samme vil også Janne Husby.

Under jammen vil også et helt nytt band med originalskrevet stoff stille. Bandet består av Frank sPoon Botten på bass, Kristen Røe på trommer, Jøran Norman på gitar, Brage Kristian Einum på tangenter og Rune Dalager på gitar og vokal. Karstein Mauset fra Perikom, #fakeblews og country-rock fra Halsa med blant annet Øyvind Weiseth og Øyvind Glåmen i spissen er også verdt og nevne.

– Interessen for SKUV-jammene er stor blant musikerne og det er en glede og være arrangør når musikerne er så villige til å bidra med innslag, sier Dalager.

Dalager understreker at jammen ikke bare er for de som vil bidra musikalsk, men også for de som vil lytte og kose seg i Den Glade Laks. Han oppfordrer også publikum til å komme i god tid.