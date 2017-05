Gjorde seg bemerket

Inga Dalsegg opplyser at det ble ingen pris på Rindal Skimuseum, men at de uansett føler seg utrolig beæret over å ha fått være med på dette.

- I tillegg opplevde vi at direktøren ved det Arkeologiske Museet her i Zagreb kom bort til oss og sa han var skuffet over at vi ikke fikk noen pris for vi var hans favorittmuseum! Han fortalte at han sjøl og flere av hans kolleger hadde heiet på Rindal Skimuseum, forteller Inga.

Etter prisutdelingen deltar Inga Dalsegg og avdelingsleder Kari-Elin Bolme Løfaldli på gallamiddag og der de feirer Det Etnografiske Museet i Geneve som var dagens store vinner, og alle de andre flotte museene som også fikk priser og hederlig omtale!

- Vi takker alle dere der hjemme som har fulgt med oss på denne turen og krysset fingrer og tær og heiet på oss, og en ekstra stor takk til alle i Museets Venneforening! sier de to.

Det som har blitt lagt spesielt merke til fra Rindal Skimuseum, er Rindalskofta og skistrømpene med bortimot et ras av spørsmål om hvor disse kan kjøpes.

- Det er mulig vi må begynne å sende Rindalsstrikk rundt i Europa nå, smiler Inga Dalsegg.

Sjøl om venneforeningen har over 100 medlemmer, vil det nok bli påkrevet å verve enda flere om de skal ha nok strikkekyndige til å dekke etterspørselen i så fall.