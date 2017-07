Imponerte på Bygdakveld

Blant annet kom det som en overraskelse at kveldens konferansier Oddbjørn Heggem fikk Sigurd Røens idrettspris.

Kveldens konferansierer var Randi Holte og Oddbjørn Heggem. De bandt hele arrangementet sammen med ”lun litt på kanten” rindalshumor. Hvor Randi spøkte med en trasig strømpebukse, og Oddbjørn Heggem som gjorde stort nummer ut av deltakelsen i St.Olavs løpet. Lite visste han i starten at det var han som skulle motta kveldens idrettspris og en del av begrunnelsen lå nettopp i hans engasjement i St.Olavs løpet.

Overrasket prisvinner

- Jeg ble veldig overrasket og det var uventet var kommentaren hans. Han mottok en diplom og en sjekk på 5000 kroner. I år la juryen vekt på at prisen gikk til noen som hadde gjort et gikk prisen til en som har gjort en betydelig innsats på et administrativt plan. Oddbjørn Heggem har sittet i hovedstyret i Rindal IL i 20 år og sitter fremdeles i styret nå som nestleder. Prisen ble delt ut av Lars Olav Lund som er formann i idrettsrådet.

Musikalske perler på en snor

Kvelden bød på mange gode musikalske innslag. Lone Lorgen kom som et frisk pust og fremførte musikk like godt på engelsk som på rindaling.

Rindalingen Jo Sverre Sande imponerte med mange energiske og vakre låter sunget på Rindalsdialekta.

Det samme gjorde de utflytta Flø brødrene Hallgeir og Kåre Flø. Henholdsvis veterinær og sykepleier av yrke.

- Vi måtte jo pusse støv av gitaren og øve oss da vi fikk invitasjon til dette. De opptrådte på bygdakveld for først gang i 2002.

De imponerte med to vakre låter av Simon and Garfunkel. Og hva hadde vel kvelden vært uten Arne Landsem som Visarbækkren .

Mer om kvelden og kveldens prisvinner onsdagens papiravis.