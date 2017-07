Hageselskap og teltfestival

Halsa kunstlag, Frivillighetssentralen, Villa Viungen AS og Halsa Ungdomsråd inviterer til en innholdsrik helg i Halsa. Utenfor Villa Viungen er arrangørene nå i full sving med å klargjøre både hus og hage til å ta imot gjester denne helgen.

– Det var en suksess i fjor, og jeg håper alle koser seg like mye i år, sier Ragnhild Godal Tunheim.

Ved mini-kulturhuset Villa Viungen vil det fredag åpne et galleri, der kunstnerne Ingunn Redalen (bilder), Hett Glass (glassblåsing) og Eilin Fonstad (bilder) vil vise fram sine arbeider. Lørdag er det ikke mindre enn et hageselskap i hagen, hvor Rasteplassen installerer seg i vedboden og serverer mye godt. Lørdag kveld oppfordrer Halsa Ungdomsråd alle mellom 13–19 år å ta turen for å overnatte i parken – en teltfestival i Liabøparken. Her blir det kino i vedskjulet. grilling, sang ved bålet og mye mer. Voksne vil være til stede hele tiden.

– Vi ønsker at Villa Viungen skal være en varm puls midt i kommunen, og håper derfor at mange tar turen til oss nå i helgen, sier Godal Tunheim.