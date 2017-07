Klare for Gjæra Gjøra

Sunndalsvennene Jørn Hoel og Steinar Albrigtsen er på vei til Sunndalen. Hoel og Albrigtsen gleder seg til å komme «heim».

Hoel og Albrigtsen spilte mye sammen på Sunndalsøra, ikke minst før de fikk det store gjennombruddet på 80-tallet. Siden har de to kompisene fra Tromsø spilt utallige konserter sammen. Sist gang de spilte i Sunndalen var på Gjæra Gjøra for sju år siden.

Gjentar suksessen

- Det ble en utrolig fin kveld. Vi har fått mange forespørsler om å gjenta den – og derfor er vi glade for at vi har fått på plass disse to med band igjen. De opptrer sjeldent med fullt band sammen, så vi er glade for at vi nå får flydd inn bandet deres fra flere steder i landet for denne kvelden, sier Tommy Fossum. Han er blant de som har arbeidet lenge med å få på plass årets festival, som har blitt det store møtepunktet for mange med et bankende hjerte for Sunndalen.

- Det er klart det er artig at innbyggerantallet i Gjøra-kretsen 20-dobles denne helga.

- Og dere har også i år fått værgudene med dere?

- Ja, vi har stort sett alltid det. Gjøra er jo dessuten det tørreste stedet i Møre og Romsdal, så det regner vi med går greit også i år, sier Fossum.

Årets Gjæra Gjøra-telt er større enn noen gang, så det blir uansett tørt og fint for de som oppholder seg der. Dessuten har arrangørene satt opp busser fra Sunndalsøra og Oppdal som publikum kan benytte seg av.

Allsidig program

Sommerfesten i Øvre Sunndal arrangeres for 11. gang den 13. - 16. juli. Festivalen åpner torsdag 13. juli av leder av Gjøra bygdeutvikling, Anders Johnsen, på Nyheim Lodge. Deretter blir det stor pubquiz og musikk på Nyheim Lodge, som i år har fått en real ansiktsløftning.

Fredag blir det fest og dans med The Last Resort. Dette er noe av kremen av musikere fra Sunndal, som byr på varierte coverlåter med hovedrøttene innenfor countryverdenen. Et band som er kjent for å skape god stemning og fart på dansegolvet.

Lørdag 15. juli åpner med cowboyfrokost på Nyheim – og fortsetter med en allsidig

Familiedag. Det kommer mange ulike dyr, det blir ansiktsmaling og hårfletting, boder og salgsutstillinger, salg av mat og drikke. Konferansier er Johan Øiestad, som åpner festivalen med Driva Idrettslags motbakkeløp fra Nyheim Lodge til Masta/Gravemsetrene. Det blir deretter, tradisjonen tro, utdeling av prisen Årets fjellrev.

Deretter vil Sunndals egen Tore Pedersen, eller 2.re.P fra Norsk talenter, opptre.

- Vi er veldig glade for at vi har fått Tore til å være årets familieartist. Han har en storslått stemme, som vi gleder oss til å høre.

Familiedagen avsluttes med Det Store Andeløpet med en 1. premie på 20 000 kroner og mange flere premier. Arrangør av løpet er Driva IL, Gjøra bygdekvinnelag, Musgjerd grendahus, Gjøra Bygdeutvikling og Fossekallen 4H.

Stjernemøte

Om kvelden varmer Kim Andre Rønningen, som gjorde seg bemerket i The Voice, opp før det blir fest og dans med Jørn Hoel og Steinar Albrigtsen.

Arrangørene har «bestilt» «greatest hits» fra Hoel og Albrigtsen – og da får vi nok blant annet høre klassikere som «Har en drøm» og «Ei hand å holde i» og ikke minst Spellemannsprisvinner Steinar Albrigtsens «In Rosa's Heart» og «Till the morning comes».

Søndag 16. juli avsluttes med en vandring i historie og kultur fra Jenstad, opp til Ørnsnydda med utsikt til Lindalsfallet. Turen går opp til Middagshjellan og Heimer Lokkarbekken. Ved tjærebrenneriet blir det orientering om produksjon av tjære og terpentin i gammeldags jordmile. Kl 10.30 buss fra Nyheim. Turen tar ca tre timer. Guide blir Anders Hovde. Hele festivalhelga avrundes med Distriktsmesterskap i ljåslått i Svøu /Svisdalen om ettermiddagen. Her blir det premiering, slåttemusikk og matsalg.